پنج هزار پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی سمنان ارجاع شد

حمید علی صندوقدار در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه 80 هزار و 338 واحد بازرسی شده از ابتدای امسال تا کنون در سطح استان شناسایی شدند افزود: برای 5 هزار و 168 واحد متخلف پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.

وی گفت: در قالب طرح نظارتی بازرسی امسال با وجود اینکه تعداد بازرسی نسبت به مدت مشابه پارسال 20 در صد افزایش داشته است ولی تعداد تخلفات نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش 12 در صدی داشته است.

صندوقدار عمده تخلفات شناسایی شده را درج نکردن قیمت و گرانفروشی عنوان کرد.

مدیر نظارت و بازرسی مجمع امور صنفی استان سمنان به شهروندان توصیه کرد تا برای جلوگیری از سودجویی متخلفان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم از گران‌فروشی، عدم صدور فاکتور، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و حراج غیرقانونی مراتب را به صورت حضوری یا با شماره تماس 124 واحد رسیدگی به شکایات مردمی اطلاع دهند.