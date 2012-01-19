خودکفایی ایران در صنعت نفت باید به زودی محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح واحد نمکزدایی مارون 3 اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی وزارت نفت دستیابی به خودکفایی در این صنعت است و برنامه ریزی هایی نیز در این خصوص در این وزارتخانه صورت گرفته است.

وی افزود: صنعت نفت در کشور ما قدمتی 100 ساله دارد و در این راه مردان با غیرت فراوانی از جان مایه گذاشتند تا این صنعت در این سالهای پرفراز و نشیب، سختی ها را پشت سر بگذارد و به روزهای پرافتخار امروز خود برسد.



قاسمی عنوان کرد: میراث 100 ساله ای را که از مردان سختکوش صنعت نفت امروز به ما رسیده است باید مورد محافظت قرار بدهیم و از آن برای اعتلای کشور بهترین استفاده و بهره برداری را بکنیم.



وزیر نفت، یکی دیگر از اهداف این وزارتخانه را تداوم امر تولید نفت در هر شرایطی عنوان کرد و گفت: با استفاده از همین تجربه هایی که امروز به دست ما رسیده به خوبی قادر خواهیم بود جریان تولید نفت را در هر شرایطی تداوم ببخشیم و این درخواست دولت و ملت از وزارت نفت است و ما به بهترین شکل ممکن به آن دست خواهیم یافت.



قاسمی، نیروی انسانی را یکی از سرمایه های صنعت نفت معرفی کرد و گفت: امروز ما به لحاظ داشتن نیروی انسانی متخصص و کارآفرین، کمبودی نداریم و با استفاده از توان و دانش آنها، صنعت نفت به قله های افتخار دست خواهد یافت.



وی افزود: با استفاده از همین نیروی انسانی، امروز بسیاری از تخصصهای مورد نیاز برای صنعت نفت بومی شده و ایران با استفاده از همین دانش بومی شده به خودکفایی مناسبی رسیده به گونه ای که حرفهای زیادی برای گفتن در این صنعت در کل دنیا داریم.



با حضور رستم قاسمی وزیر نفت کارخانه نمکزدایی مارون 3 در اهواز افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.



طرح توسعه کارخانه نمکزدایی مارون 3 به منظور افزایش ظرفیت این کارخانه از 55 هزار بشکه به 110 هزار بشکه در روز برای فرآورش نفت نمکی میدان های مارون و شادگان با افزون بر 223 میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است.