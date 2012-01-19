EPVC برای نخستین بار در کشور تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد بساق زاده در جلسه بازدید از پتروشیمی اروند ضمن ابراز خرسندی از وضعیت پتروشیمی اروند اظهار کرد: شرکت پتروشیمی اروند مجری طرح الفین هشتم بوده و محل اجرای آن منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در شهرستان ماهشهر است.

وی با اشاره به اینکه این شرکت در سال 1382 شروع به فعالیت کرده، افزود: کاربرد محصولات آن شامل اتیلن یا ماده اولیه صنایع پتروشیمی، تولید انواع لوله ها، شیلنگ، عایق حرارتی، لوازم آشپزخانه و ظروف اسباب بازی، تهیه مواد شوینده، ضدعفونی کننده و پاک کننده صنعتی در صنایع نساجی است.



مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه در حال حاضر همه واحدهای این مجتمع پتروشیمی در آستانه افتتاح و راه اندازی رسمی قرار گرفته است، تصریح کرد: مجتمع پتروشیمی اروند به عنوان بزرگترین زنجیره تولید پی.وی.سی جهان به زودی به بهره برداری می رسد.



وی، ظرفیت تولید سالانه مجتمع پتروشیمی اروند را دو میلیون و 834 تن انواع محصولات پتروشیمیایی یاد کرد و گفت: برای ساخت و راه اندازی این مجتمع پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، معادل یک میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.



بساق زاده عنوان کرد: روند رشد تولید واحد کلر از نقطه عطف مالی خود گذشت و وارد سوددهی شد.



وی با بیان اینکه واحد کلر از محدوده ضرردهی گذشت و به سوددهی رسیده، عنوان کرد: به رغم وجود مشکلاتی در خصوص همکاری فروشندگان خارجی، در دو هفته گذشته میزان تولید کلر روز به روز رکورد روز گذشته خود را شکست.



مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: بخشهای مختلف واحد PVC این مجتمع پتروشیمی راه اندازی شده و ظرف چند ماه آینده ضمن تامین نیاز کامل داخل، محصولات این واحد به خارج از کشور صادر می شود.



وی با اشاره به اینکه واحد کلر پتروشیمی اروند به سوددهی رسید، بیان کرد: با هماهنگی شرکتهای مختلف تولید کننده PVC توانسته ایم گریدهای متنوع، با ارزش تر و متناسب با نیاز مصرف کنندگان داخلی و خارجی تولید کنیم.



بساق زاده تصریح کرد: افزایش تولید در این شرکت به نحوی بوده که ضمن تامین نیاز مصرف داخلی اروند، مازاد آن به پتروشیمی های خوزستان و بندرامام ارسال می شود.



مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آغاز این جلسه ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تولید پتروشیمی اروند اظهار کرد: روند رشد تولید واحد کلر از نقطه عطف مالی خود گذشت و وارد سوددهی شد.



به گفته وی تولید EDC در مجتمع اروند به مرز یک هزار و 982 تن در روز رسید و از آغاز سال تاکنون 210 هزار تن کلر، 227 هزار تن کاستیک، هشت هزار و 300 تن آب ژاول، 260 هزار تن EDC، 15 هزار و 776 تن VCM و هفت هزار و 600 تن SPVC توسط این مجتمع تولید شده است.



بساق زاده در خصوص تولید EPVC گفت: متخصصان اروند بدون حضور کمترین ارتباط کارشناسان خارجی برای نخستین بار در کشور و منطقه توانستند EPVC را تولید کنند که به زودی تولید تجاری آن آغاز می شود.

