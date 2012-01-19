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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

ابدی در گفتگو با مهر:

6 ایستگاه سنجش آلایندگی هوا در کرمانشاه فعال است

6 ایستگاه سنجش آلایندگی هوا در کرمانشاه فعال است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه گفت: در حال حاضر شش ایستگاه سنجش آلاینده های هوا در استان کرمانشاه فعال است.

مجید ابدی در گفتگو با خبر نگار مهر اظهارداشت: از وظایف مهم سازمانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان پالایش وسنجش مستمر کیفیت هوا است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزود: در حال حاضر استان کرمانشاه دارای شش ایستگاه سنجش آلاینده های هوا است.

ابدی گفت: از مجموع این شش ایستگاه سنجش آلاینده هوا ٬یک ایستگاه در اسلام آباد غرب3  ایستگاه ثابت در سه نقطه زیبا پارک٬ مجتمع استانداری وشهرداری کرمانشاه است و یک دستگاه سیار نیز در محل اداره کل وهمچنین یک ایستگاه در دهه مبارک فجر افتتاح می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان افزود: ایجاد 12 ایستگاه دیگر سنجش آلاینده های هوا در استان کرمانشاه پیش بینی شده که کارهای اولیه و مطالعاتی آن در حال پیگیری است.

ابدی در پایان تاکید کرد: پیگیری مطالعات زیست محیطی پدیده گرد وغبار درمراکز استان وپالایش آنلاین صنایع وایجاد سیستم های پالایش وفضای سبز در واحدهای صنعتی از دیگر وظایف سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه است.
 

کد مطلب 1513506

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