اختصاص 280 میلیارد ریال برای خشکسالی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین جهانبخش ظهر پنجشنبه در نشست مدیریت آب استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های زیادی برای کاهش اثرات خشکسالی در استان بوشهر صورت گرفته است ولی برخی رسانه‌ها در انعکاس اخبار و اطلاعات مربوط به ان بی‌انصافی می‌کنند.

وی ادامه داد: در جذب اعتبارات لازم برای خشکسالی عملکرد خوبی داشته‌ایم و امیدواریم با مدیریت مناسب منابع آبی بتوانیم در بحران خشکسالی به خوبی عمل کنیم.

استاندار بوشهر به تلاش‌ها و رایزنی‌های صورت‌گرفته توسط مسئولان استانی در وزارت نیرو اشاره کرد و افزود: احداث سد دالکی در بودجه سال آینده دولت قرار گرفته است.

وی احداث این سد را در بهبود وضعیت منابع ابی استان موثر دانست و اضافه کرد: با توجه به کمبود منابع آبی در استان امیدواریم احداث این سد بتواند تا حدودی این مشکلات را کاهش دهد.

جهانبخش ادامه داد: استان بوشهر از استان‌هایی است که همواره با مشکلاتی مانند خشکسالی مواجه است و باید با برنامه‌ریزی‌های مناسب خود را برای مقابله با این حوادث اماده کنیم تا بتوانیم با مدیریت مناسب، اثرات منفی خشکسالی را کاهش دهیم.

وی با اشاره به عملکرد موفق در جذب اعتبارات مربوط به خشکسالی ادامه داد: 280 میلیار ریال اعتبارات خشکسالی در استان بوشهر است که باید در توزیع ان در شهرستان‌های مختلف استان دقت لازم را به خرج دهیم.

جهانبخش نحوه تخصیص اعتبارات خشکسالی به هر شهرستان را بر اساس میزان بروز خشکسالی در آن شهرستان ذکر کرد و گفت: این اعتبارات به صورت منطقه‌ای و شهرستانی تقسیم نمی‌شود و بسته به میزان خشکسالی هر شهرستان اختصاص خواهد یافت.