نیروهای خلاق جذب کمیته های اخلاق پزشکی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، باقر لاریجانی در نخستین جلسه شورای اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر لزوم فعال سازی کمیته های اخلاق بیمارستان ها، راه اندازی گروه توانمند و منسجم اخلاق پزشکی و برگزاری منظم و پیوسته جلسات اخلاق تاکید کرد.

وی تشکیل این شورا را در راستای مصوبه وزارت بهداشت خواند و گفت: هدف از تشکیل این شورا یکپارچه سازی فعالیت های اخلاق پزشکی در حوزه آموزش و پژوهش بوده و انتظار می رود تا روسای بیمارستان ها فعال تر از گذشته در این موضوعات وارد شوند.

وی توالی منطقی جلسات شورای اخلاق دانشگاه را موجب توجه و گسترش آن در سطح دانشگاه های علوم پزشکی دانست و افزود: لازم است تا با همفکری و مشارکت اعضای هیات علمی، راهکارهای تازه ای برای توسعه مباحث تئوریک و عملی اخلاق ایجاد کنیم.

رئیس دانشگاه از تلاش برای راه اندازی Network اخلاق پزشکی در دانشگاه خبر داد و تصریح کرد: با وجود دو هزار عضو هیات علمی در دانشگاه، هنوز ارتباط موثری در زمینه اخلاق پزشکی شکل نگرفته و باید از این لحاظ تحرکی در سیستم ایجاد شود.

لاریجانی در ادامه بر ضرورت جذب نیروهای خلاق، موثر و خوشنام در کمیته های اخلاق پزشکی بیمارستان ها و حتی جلسات شورا تاکید کرد و یادآور شد: فعال سازی کمیته های بیمارستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این راستا وجود برخی افراد به منظور ایجاد تحرک و پیشبرد اهداف کمیته بلامانع است.

وی همچنین محور مباحث در این کمیته ها را رعایت منشور حقوق بیمار و رضایت مراجعان خواند و تصریح کرد: کمیته اخلاق بیمارستانی باید به صورت ماهیانه و حول محور منشور حقوق بیمار برگزار شوند و دانشجویان PhD اخلاق به عنوان فیلد آموزشی در این جلسات شرکت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش دیگری از سخنان خود تشکیل گروه واحد آموزشی اخلاق پزشکی متشکل از گروه های مختلف و یا تشکیل گروه های مختلف اخلاق در دانشکده های گوناگون را نیازمند بررسی و همفکری بیشتر دانست.