به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قنبری اظهار کرد: آموزش و پرورش عشایر در راستای تامین نیروی آموزشی برای دوره‌های تحصیلی ابتدایی، ‌راهنمایی و متوسطه در سال تحصیلی ۹۲-۹۱،‌ تعداد ۱۱۰ نفر سرباز معلم جذب می کند.

وی گفت: این اداره از مشمولان واجد شرایط دارای برگه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آنها از دی ماه ۹۰ تا تیرماه ۹۱ است با داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در سه مرحله ثبت نام می کند.



قنبری تصریح کرد: دارندگان برگ اعزام یکم دی ماه تا 30 تیر تا پایان وقت اداری هفدهم دی ماه، ‌دارندگان برگ اعزام یکم اردیبهشت سال ۹۱ تا 30 تیرماه ۹۱ تا پایان وقت اداری چهارم اسفند ۹۰ و دارندگان برگ اعزام یکم اردیبهشت ماه ۹۱ تا 30 تیر ماه ۹۱ تا پایان وقت اداری ۲۲ اسفند ماه ۹۰ مهلت دارند تا آمادگی خود را برای خدمت در آموزش و پرورش عشایر اعلام کنند.



وی اظهار کرد: داوطلبان می توانند بر اساس تاریخهای ذکر شده با در دست داشتن مدارکی به واحدهای آموزش اداره آموزش و پرورش عشایر خوزستان واقع در شهرستان اهواز و نمایندگی این اداره در مسجدسلیمان، ‌اندیکا، ایذه، ‌ لالی، ‌سردشت، ‌گتوند، ‌رامهرمز، ‌الوار گرمسیری، ‌باغملک، ‌صیدون و ‌دزفول مراجعه و ثبت نام کنند.



قنبری، مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در عشایر را شامل اصل برگ اعزام فاقد مهر غیبت، ‌تصویر برگ اعزام (دو نسخه)، ‌تکمیل فرم درخواست ثبت نام، ‌تکمیل فرم گزینش، ‌تصویر تمام صفحات شناسنامه (دو نسخه)، ‌تصویر کارت ملی پشت و رو و گواهی تائیدیه سلامت جسمانی برشمرد.