هفت درصد گلستانیها از نمایش ستاره صبح دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی در جمع مسئولان استان افزود: بیش از 120 هزار نفر از میان 500 هزار متقاضی موفق به تماشای ستاره صبح شدند که در این میان 50 درصد از کل بینندگان دانشجویان و دانش آموزانی بودند که امروز بیش از هر زمانی هدف شبیخون فرهنگی و جنگ نرم دشمنان نظام هستند.

وی میانگین سنی مخاطبان را 25 سال عنوان کرد و افزود: از تمام نقاط استان و همه قومیتها به دلیل جذابیتهای بیش از حد انتظار و جلوه های ویژه سنگین، از این نمایش دیدن کردند.

وی اظهار داشت: در نظر سنجیهای انجام شده بیش از 90 درصد مخاطبان و تماشاگران نظر عالی داشتند و 10 درصد نیز گزینه های خیلی خوب و خوب را در خصوص نمایش ستاره صبح انتخاب کردند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان بیان داشت: ستاره صبح روحیه خودباوری مخاطبان را بالا برد و ضمن برانگیختن حس فرهنگی مخاطبان و مردم با تأکید بر نقاط حساس و اثر گذار تاریخ ، سبب تقویت هویت دینی شد.

وی یادآور شد: کار و فعالیت فرهنگی همواره از تأکیدات مقام معظم رهبری بوده و هست و سفر سوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان نیز با جهت گیری فرهنگی انجام شد از این رو وظیفه ماست تا زمینه و بستر لازم را در استان فراهم کنیم.

وی عنوان کرد: ما همواره باید به دنبال اسباب و سببی باشیم که دین را متذکر شویم و آموزه های دینی را یادآوری کنیم و نمایشهایی نظیر ستاره صبح به این علت اثرگذار است چون تذکر و مضامین دینی دارد.

وی تاکید کرد: فراهم کردن زمینه فراگیری و تعلیم دین وظیفه همه ما بخصوص مدیران و خدمتگذاران نظام است.