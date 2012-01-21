مصوبات افراد دو تابعیتی سریعا ابلاغ شود

عبدالله کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نداشتن شناسنامه یکی از مشکلات فرزندان دو تابعیتی در کشور است، اظهار کرد: مصوباتی که برای شناسنامه دار شدن ایرانیان دو تابعیتی لازم بود در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این طرح، فرزندان زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می کنند، ایرانی محسوب شده و از سایر مزایای حقوقی بهره مند می شوند و بعد از رسیدن به سن قانونی می توانند درباره اینکه کدام تابعیت را داشته باشند، تصمیم گیری کنند.

وی ادامه داد: این مصوبات از مجلس به دولت داده شد تا دولت با ابلاغ سریعتر آنها به دستگاه های اجرایی بلاتکلیفی این فرزندان را روشن کند.



کعبی افزود: هم اکنون یکی از دغدغه های فرزندان دوتابعیتی شناسنامه دار شدن آنهاست که با وجود تحقق این عمل، آنها همچنان بیگانه تلقی شده و در حد بیگانگان، از حقوق اجتماعی بهره‌مند خواهند شد که این مسئله برای آنها چندان خوشایند نخواهد بود.



به گفته نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، بحث تحصیل و اشتغال به دنبال شناسنامه دار شدن، از دیگر مشکلات اساسی آنهاست که مجلس برای شرایط تحصیل و اشتغال آنها هم به دنبال تصویب قوانینی جامع و کلی است.



وی به نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با این امر اشاره و تاکید کرد: در شهرهای مرزی مانند آبادان که بیشتر شاهد این مشکلات و ازدواجها هستیم، باید با نظارت بهتر افزون بر ساماندهی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، به اجرای قانون برای فرزندان دوتابعیتی اشراف داشته باشیم.



عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم گفت: همچنین قانون ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی باید با بررسی و بازنگری مجدد اصلاح شده تا از وقوع مشکلات کنونی مانند شناسنامه دار شدن آنها جلوگیری کرد.