نخستین نیروگاه تولید پراکنده برق تهران راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نیروگاه تولید پراکنده برق استان تهران صبح امروز پنج شنبه با حضور محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به صورت رسمی راه اندازی شد.

این نیروگاه تولید پراکنده برق با ظرفیت تولید روزانه 6 مگاوات برق و با امکان تولید همزمان برق و حرارت در غرب تهران به بهره برداری رسیده است. برای ساخت این نیروگاه تولید پراکنده حدود 60 میلیارد ریال با مشارکت بخش خصوصی سرمایه گذاری صورت گرفت.

از آغاز برنامه چهارم توسعه تاکنون طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی نیروگاه های تولید پراکنده برق با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار دولت قرار گرفته است که با راه اندازی این پروژه های علاوه بر کاهش هزینه های سرمایه گذاری تلفات انتقال برق هم به حداقل کاهش می یابد.

در حال حاضر وزارت نیرو با مشارکت بخش خصوصی ایجاد 5 هزار مگاوات نیروگاه تولید پراکنده برق تا پایان برنامه پنجم توسعه را در دستور کار دارد که پیش بینی می شود تا پایان دولت دهم حدود 3 هزار مگاوات از این ظرفیت تولید برق به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گیرد.

مقاوم بودن و خودترمیمی تولید برق، افزایش ظرفیت ذخیره سازی برق، استفاده حداکثری از سرمایه گذاری، کاهش آلودگی ها و صیانت از محیط زیست، افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات انتقال برق؛ از مهمترین ویژگی های نیروگاه تولید پراکنده در سطح کشور است.