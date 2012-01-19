دشمنان نظام وارد فاز جنگ هوشمند شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا رادان، صبح پنجشنبه در آیین گرامیداشت شهدای نیروی انتظامی استان کرمانشاه که در تالار ثارالله این شهر برگزار، گفت: دشمنان همواره با برنامه های مختلف به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی از طریق تهاجم فرهنگی و جنگ نرم هستند.

جانشین فرمانده انتظامی کشور افزود: دشمنان در حال حاضر جبهه گیری جدیدی، تحت عنوان "جنگ هوشمند" بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی آغاز کرده اند.

رادان تاکید کرد: در این جبهه استراتژی دشمن فعالیتهای تخریبی در هر دو عرصه جنگ نرم و جنگ سخت به صورت توامان است.

جانشین فرمانده انتظامی کشور با اشاره به ترور شهید احمدی روشن، گفت: تاکنون انقلاب اسلامی شهدای بسیاری در تاریخ خود داشته است و این رویه همچنان ادامه دارد و بسیار خوشحالیم که کماکان، در بهشت به روی ما باز است.

رادان تصریح کرد: دشمنان می دانند تا زمانی که این مردم و ملت در پشت ولایت فقیه قرار دارند، هیچ توطئه ای علیه این نظام بی اثر است.

جانشین فرمانده انتظامی کشور گفت: ما به خاطر این تحریمها از خداوند سپاسگزاریم، که این تحریمها فرصتی شده است که زمینه شکوفایی علمی جوانان این مرز و بوم فراهم شود.

رادان تاکید کرد: امروز ایران اسلامی با تلاش نخبگان و دانشمندان جوان خود، به قله های رفیع در جهان رسیده است، به طوری که رزمایش ولایت نود در آبهای خلیج همیشه فارس، لرزه بر جان آمریکایی ها انداخته است و موشکهای این مرز و بوم می تواند قلب اسرائیل را هدف بگیرد.

وی گفت: دشمنان که نمی توانند این رشد علمی و نظامی ایران اسلامی را ببینند از سر ناچاری و درماندگی اقدام به ترور و به شهادت رسانده دانشمندان این مملکت می کنند.

جانشین فرمانده انتظامی کشور تاکید کرد: فتنه سال 88 یکی دیگر از توطئه ها و جنگ های نرم دشمنان علیه نظام ایران اسلامی بود که با هوشیاری ملت شهیدپرور ایران، این توطئه نیز به خوبی و در اسرع وقت خنثی شد.

رادان در پایان افزود: بی شک فته سال 88 نه اولین و نه آخرین فتنه است و فتنه های دیگری در راه است و در جریان این فتنه ها، چهره دشمنان و بدخواهان برای نظام و ملت ایران مشخص و معلوم می شود.

