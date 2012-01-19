زنان ایران اسلامی در جریان انقلاب "زینبی" عمل کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در همایش زینب پژوهان که به همت بسیج خواهران سپاه حضرت ابوالفضل(ع) برگزار شد اظهار داشت: برگزاری این همایش کاری بسیار ارزشمند در استان است.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در زنده نگه داشتن پیامهای قیام خونین عاشورا، بیان داشت: همراهی حضرت زینب (س) در نهضت عاشورا و روشنگری ایشان رمز دوام و جاودانگی آن شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد هدایت در شرایط بحران را از جمله ویژگیهای حضرت زینب (س) در آن دوران برشمرد و یادآور شد: با وجود تمام بحرانها و مشکلاتی که برای کاروان اسرا پیش آمد، این حضرت زینب(س) بود که با درایت چهره نفاق آن دوران را افشا کرد و رسالت خود را به خوبی انجام داد.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: زنان ایران اسلامی از ابتدای انقلاب و به خصوص در زمان دفاع مقدس در شرایط بحرانی کشور رسالت زینبی خود را ادا کردند.

وی همچنین با اشاره به شرایط حساس کنونی کشورمان، تداوم انقلاب را منوط به حضور با بصیرت زنان در صحنه ها مختلف دانست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: شرکت و حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن، مشارکت در انتخابات و تقویت نهاد خانواده برابر با ارزشهای اسلامی از وظایف زنان ایران اسلامی در شرایط کنونی است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان نیز ضمن بیان گزارشی از روند برگزاری همایش گفت: همایش زینب پژوهان به همت بسیج خواهران سپاه حضرت ابوالفضل(ع) و با حضور اساتید و صاحبان مقالات برگزار شد.

حجت الاسلام علیرضا کرمی با اشاره به ارسال 39 اثر در بخش شعر و مقالات به این همایش، یادآور شد: در این راستا از شش اثر برتر تقدیر به عمل آمد.