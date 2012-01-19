پراستنادترین مقاله علمی توسط یک پرفسور شاهرودی ارائه شد

پرفسور محمد مهدی فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت، این مقاله با عنوانON THE VOLTAGE CONTROL OF ROBOT MANIPULATORS پر استنادترین مقاله علمی در نشریه بین المللی اتوماسیون و سیستم کره جنوبی International Journal of Control, Automation, and System می باشد.

وی در این خصوص افزود: تا کنون رباطها بر اساس گشتاورد مکانیکی کنترل می شدند و بر این اساس این کنترل همراه با پیچیدگی سنگین و بسیار بالا بوده است.

وی افزود: "طرح کنترل ولتاژ رباط" ضمن سادگی طرح کل سیستم رباتیک را به همراه موتورها و بازوی مکانیکی رباط در نظر می گیرد و توانسته عملکرد بهتری را نسبت به روش مرسوم از خود نشان دهد و همین ویژگی آن را مورد توجه پژوهشگران قرار داده است.

پروفسور فاتح از دانشمندان ایرانی و متولد شاهرود است که به همراه همکاران خود اولین طرح رشته مهندسی رباتیک در کشور را طراحی و ارایه کرده است.

وی فارغ التحصیل دانشگاه ساتهمپتون با رتبه علمی پروفسوری است و تاکنون 10 مقاله ISI وی در نشریات معتبر علمی بین المللی به چاپ رسیده است.

نشریه International Journal of Control, Automation), and System) که از نشریات معتبر بین المللی ISI است پس از چاپ این مقاله با ارسال تشویق نامه ای برای پرفسور محمد مهدی فاتح آن را به عنوان پر استنادترین مقاله این نشریه به نام وی ثبت کرد.