ایجاد زمینه حضور حداکثری در انتخابات دغدغه اصلی هیئت اجرایی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محرم میرزالو پیش از ظهر پنجشنبه در دومین جلسه اعضای هیئت اجرایی انتخابات چالدران افزود: برنامه ریزی برای حضور حداکثری مردم بصیر و آگاه چالدران و تسهیل دسترسی مردم به شعب اخذ رای و صندوقها در مناطق مختلف شهری و روستایی باید مهمترین دغدغه اعضای هیئت اجرایی انتخابات باشد.

وی با اشاره به اینکه ستاد انتخابات چالدران بر اساس جدول زمانبندی اعلام شده توسط ستاد انتخابات آذربایجان غربی اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی و مانورهای انتخاباتی کرده است، بیان داشت: همچنین در این راستا جلسات کمیته ‌های پنجگانه انتخابات به صورت مستمر برگزار می شود.

مسئول اجرایی ستاد انتخابات چالدران از تعیین اعضای صندوق‌ های اخذ رای در مناطق شهری و روستایی این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در چالدران 67 شعبه اخذ رای تعیین شده که کاربران رایانه و اعضای هیئت اجرایی، نظارت و بازرسی که بر سر هر صندوق حاضر می شوند نیز تعیین شده است.

میرزالو با اشاره به اینکه مردم فهیم چالدران در تمامی عرصه‌ها وفاداری خود را به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی اثبات کرده اند، ادامه داد: مردم در 12 اسفند سالجاری نیز با برگزاری با شکوه انتخابات و حضور حداکثری از این امتحان بزرگ سربلند بیرون می آیند.

آذربایجان غربی در شمال غربی ایران با 17 شهرستان و حدود سه هزار روستا به حوزه های 9 گانه انتخابات مجلس شورای اسلامی تقسیم بندی شده که 172 نفر برای حضور در مجلس نهم از استان کاندید شده و مردم با مراجعه به 400 شعبه اخذ رای تعیین شده نماینده مورد نظر خود را انتخاب می کنند.