به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه فردا شنبه اول بهمن ماه سیاره مشتری به همراه قمرهایش در آسمان خودنمایی می کند.

سیاره مشتری یا برجیس بزرگترین سیاره منظومه خورشیدی است که از نظر فاصله از خورشید، مشتری پنجمین سیاره بعد از تیر و ناهید و زمین و بهرام است.



"مشتری" دارای 63 قمر است که 16 قمر آن قطری بیش از 10 کیلومتر دارند و چهار ماه از بزرگترین قمرهای سیاره مشتری شامل "آیو"، "اروپا"، "گانیمد" و "کالیستو" است که به آنها قمرهای گالیله ای می گویند؛ چرا که ستاره شناس ایتالیایی گالیله آنها را در سال 1610 به وسیله اولین تلسکوپ کشف کرد.



سیاره مشتری و قمرهای نزدیک به آن





در ساعت 23 فردا شنبه اول بهمن ماه این سیاره به همراه 4 قمر آن در آسمان زمستانی خودنمایی می کنند و این فرصت مناسبی برای رصدگران خواهد بود. رصدگران برای رصد سیاره مشتری و 4 قمر آن نیاز به تلسکوپ دارند.