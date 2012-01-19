دو بازیکن و "نیکولیچ" جا ماندند/ حضور "پوتین" در مراسم افتتاحیه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان ایران در حالی روز گذشته وارد شهر سنت پترزبورگ روسیه شد که احمد عبدالله‌زاده و احسان پهلوان به دلیل مشکلات خروج از کشور نتوانستند این تیم را در سفر به روسیه همراهی کنند. علی کفاشیان و محمد رویانیان پیگیر حل مشکلات این دو بازیکن هستند. همچنین "نناد نیکولیچ" به دلیل پایان مجوز خروج از کشور، در تهران ماند اما فردا جمعه به نفرات تیم فوتبال جوانان ایران ملحق خواهد شد.

تیم فوتبال جوانان ایران در حال حاضر در طبق چهارم هتل "پارک این" مستقر شده است که همه تیم‌ها به غیر از تیم روسیه هم در این هتل حضور دارند. آفتاب در این شهر روسیه ساعت 9 صبح طلوع می‌کند و درجه هوا در روز به 3 درجه سانتیگراد و شب‌ها به 9- درجه کاهش می‌یابد.

نشست هماهنگی مسابقات هم ساعت 20 شب گذشته در همین هتل برگزار شد و مسئولان برگزاری اعلام کردند این مسابقات به مناسب 100 سالگی فدراسییون فوتبال روسیه و با نام مسابقات "دوستی" کشورهای مشترک المنافع برگزار می‌شود.

در این نشست همچنین به مسئولان تیم‌ها اعلام شد مراسم افتتاحیه تورنمنت ساعت 16 امروز به وقت محلی در استادیوم سرپوشیده "زنیت" در حالی انجام می‌شود که "ولادیمیر پوتین"، "سپ بلاتر" رئیس فیفا و "میشل پلاتینی" رئیس یوفا در آن حضور دارند.

طبق هماهنگی‌های صورت گرفته، تیم جوانان ایران ساعت 21 چهارشنبه در همین ورزشگاه یک جلسه تمرین به مدت 45 دقیقه برگزار کرد و دومین تمرین این تیم هم ساعت 13 به وقت محلی انجام شد. پس از این تمرین اعضای کادرفنی و بازیکنان برای حضور در مراسم راهی ورزشگاه زنیت شدند تا به عنوان سومین تیم در مراسم افتتاحیه رژه بروند.

اکبر محمدی با بیان این اخبار در خصوص مسابقات جام دوستی به خبرنگار مهر، گفت: با توجه به حضور بزرگان سیاست و ورزش در مراسم افتتاحیه این مسابقات، تیم‌های شرکت کننده و امکاناتی که برای تیم‌ها در نظر گرفته شده است، به نظر می‌رسد این مسابقات یک جام جهانی کوچک در این رده سنی محسوب می‌‌شود که باید از مسئولان فدراسیون فوتبال خصوصا آقای کفاشیان به خاطر فراهم کردن شرایط لازم برای اعزام تیم جوانان به این رقابت‌‎ها تشکر ویژه‌ای داشته باشم.

وی با تشکر از همکاری بی‌دریغ محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس خاطرنشان کرد: ایشان تا ساعت 4 صبح روز چهارشنبه درحال پیگیری و حل مشکلات خروج از کشور بازیکنان و اعزام تیم جوانان به این مسابقات بودند.

سرمربی تیم فوتبال جوانان همچنین اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در این مسابقات که در سطح بسیار بالایی برگزار می‌شود، توانایی‌های تیم جوانان ایران را به همه نشان بدهیم، تیمی که بازیکنانش 17 و 18 سال سن دارند و باید در این جام به مصاف تیم‌های قدرتمندی بروند که از نفراتی با 21 و 22 سال و فیزیک بدنی عالی استفاده می‌کنند.