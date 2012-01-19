اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ ای 229 درصد رشد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی شیخ زاده ظهر پنجشنبه در جلسه برنامه ‌ریزی با مدیران و کارشناسان معاونت برنامه‌ ریزی اظهار داشت: تخصیص اعتبارات استان در سال 1390 در هر مرحله، پس از نظارت و بازدیدهای میدانی و بصورت پروژه ای است به همین دلیل با بازدیدهای مستمر از پروژه ها باید اطلاعات کاملی از آنها داشته و روند اجرای آنها را به لحاظ کمی و کیفی نظارت کنیم.

وی گفت: در کل سال 1389، پنج هزارو 570 میلیارد ریال اعتبار تملک دارای های سرمایه ای استانی بوده که در تخصیص پایانی سال ، چهار هزارو 190میلیارد ریال آن محقق شده و در سال 1390 با نگاه ویژه دولت به مناطق محروم و بویژه سیستان و بلوچستان تاکنون 7.687 میلیارد ریال اعتبار برای استان منظور شده است که دو هزارو 890 میلیارد ریال آن از محل ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه برای شهرستان های محروم استان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: اگر مقایسه ای بین اعتبارات 9 ماهه 89 با 90 داشته باشیم در 9 ماهه سال 89، سه هزارو 166 میلیارد ریال به استان ابلاغ شده که رشد 229 درصدی سال 90 را شاهد هستیم.

معاون برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: در همین راستا به کلیه دستگاهای اجرایی استان بخشنامه شد که از هم اکنون به فکر هزینه کرد قانونی و بهره وری این اعتبارات باشند و در موعد مقرر قانونی مناقصه ها را برگزار و فعالیت های عمرانی استان را شتاب بخشند تا شاهد رشد فعالیت های عمرانی که از سال 84 آغاز شده و در سال 90 به نقطه عطفی در تاریخ توسعه استانی تبدیل شود، باشیم.

وی گفت: این مهم جز با پیگیری های مستمر و نظارت میدانی میسر نخواهد شد.