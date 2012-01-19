استاندارد امری فرابخشی است/ لزوم تلاش برای ترویج استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قلیج لی ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان خبرگزاریهای استان افزود: اگر استان بخواهد توسعه یابد باید در زمینه استاندارد نیز به رشد و توسعه دست یابیم.

وی اظهار داشت: استاندارد فقط مربوط به بخش کالا یا خدمات نیست و همه بخش ها را شامل می شود.

قلیچ لی بیان داشت: هر خدمت و کالا مشمول استاندارد است و حوزه استاندارد فراگیر و کلی است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان گفت: این اداره کل برای تدوین استاندارد خبر آمادگی دارد.

وی افزود: در این حوزه این اداره کل حاضر است با همکاری اصحاب رسانه، نسبت به تدوین استاندارد خبر اقدام کند.

در این نشست به بیان راهکارهایی برای ترویج استاندارد در استان پرداخته شد.

