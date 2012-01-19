شش ساله شدن دوره ابتدایی وضعیت آموزش کشور را ارتقاء می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عدم اجرایی شدن طرح شش ساله ابتدایی از 22 سال قبل تاکنون گفت: 67 درصد کشورهای پیشرفته دنیا با همین ترکیب کار آموزش را انجام می دهند.

وی افزود: پراکندگی دانش آموز و مدارس را یکی از مهمترین کاستیهای تقسیم امکانات در واحدهای آموزشی کم جمعیت معرفی کرد.

وی با بیان اینکه معلم در سند تحول پژوهشگر است و یک کارمند ساده نیست، افزود: 40 درصد از مدارس کشور زیر 50 نفر دانش آموز دارند و 63 و درصد از مدارس نیز زیر 100 نفر دانش آموز دارند.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه تأسیس دانشگاه فرهنگیان در سال آینده با 25 هزار دانشجو افزود: برگزیدگان با رتبه های بالا از کنکور سراسری جذب این دانشگاه خواهند شد و پس از 3 سال از استخدام قطعی می توانند در کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند.

وی افزود: تا معلم را بر قله ننشانیم نباید از او بخواهیم که دانش آموز را به قله برساند.

وزیر آموزش و پرورش تعطیلی پنج شنبه ها را فرایندی مثبت برای تربیت خانوادگی عنوان کرد و افزود: 570 هزار معلم خانم در کشور بایستی بتوانند فراق بال به امور زندگی خود نیز بپردازند.

حاجی بابایی پرداختن به امور فوق برنامه در برخی مدارس بیش از ساعات درسی را رد کرد و گفت: زمان تدریس برای ابتدایی باید از 7:45 آغاز و تا 12:30 به پایان برسد.

وی افزود: همچنین در راهنمایی و دبیرستان نیز تا 12:45 ادامه یابد و درصورتی کلاس فوق برنامه داشته باشیم که دو ساعت در فضایی به استراحت و صرف نهار بگذرانند.

وی گفت: وقتی مشکل عدم گرایی دانش آموزش در درسی مثل فیزیک با شش ساعت در هفته مرتفع نمی شود، سه ساعت فوق برنامه نیز کارساز نیست و باید مشکل را در خانواده و خود دانش آموزس توسط مشاوران مرتفع ساخت.