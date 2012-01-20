به گزارش خبرگزاری مهر، زمان در جهان فناوری به اندازه ای سریع می گذرد که می توان مقیاسهای زمانی در این جهان را با مقیاسهای زمان کیهانی مقایسه کرد، مثلا 14 سال پیش برای گوگل زمانی ما قبل تاریخ به شمار می رود. شاید برای بسیاری اهمیت نداشته باشد، اما صفحه های اصلی وب سایتهای اینترنتی از قیبل آمازون، گوگل و فیس بوک نسبت به ماقبل تاریخشان تغییرات زیادی کرده است.

گوگل ما قبل تاریخ

بسیاری از کاربران به یاد نمی آورند که زمانی در وب سایت گوگل علامت تعجبی در برابر نام گوگل قرار داشت و این موتور جستجو تنها می توانست 25 میلیون صفحه را نمایش دهد، در حالی که امروز تعداد این صفحات به 25 میلیارد رسیده است.

گوگل پس از 14 سال

همچنین وب سایت آمازون زمانی تک رنگ بود و عبارت بزرگترین فروشگاه کتاب بر روی آن نقش بسته شده بود، کلمات نقش بیشتری را در صفحه اصلی این وب سایت نسبت به تصاویر به عهده داشتند. اما اکنون باورش مشکل است که این صفحات اینترنتی ما قبل تاریخ در مدت زمانی کوتاه به صفحاتی پیچیده و سنگین تبدیل شده اند که تنوع مفاهیم آنلاین در آنها نامحدود است.

چهره وب سایت آمازون در سال 1994

صفحه اصلی وب سایت آمازون در سال 1994 کاملا متفاوت از صفحه امروزی آن بوده است، اما هنوز در آن نشانه های تاریخی از قبیل بخش "پیشنهادات مشتریان" و رنگ آبی لینکهای ارائه شده باقی مانده است. صفحه اصلی آمازون امروز بسیار رنگارنگ تر از گذشته بوده و طیف گسترده ای از اقلام و کالاها را ارائه می کند.

آمازون در سال 2012