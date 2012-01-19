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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

کنگره استانی شعر دفاع مقدس در ایلام برگزار شد

کنگره استانی شعر دفاع مقدس در ایلام برگزار شد

ایلام - خبرگزاری مهر: کنگره استانی شعر دفاع مقدس با عنوان ترنم آفتاب برگزار شد و در این جشنواره جمعی از شاعران اشعار خود را با مضمون دفاع مقدس قرائت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استانداری در این کنگره زبان هنر را در انتقال مفاهیم و ارزشهای دینی بسیار مهم دانست و افزود: نشر ارزشهای و آثار دفاع مقدس و انتقال روحیه ایثارگری و شهادت از رسالت های هنرمندان جامعه ماست.

حجت الاسلام  صحبت الله رحمانی فرهنگ بالنده دفاع مقدس را از افتخارات این مرز و بوم دانست و افزود: شعر دفاع قدس بیان کننده ارزش های والای انقلاب و تجلیل آگاهانه ای از رشادت های رزمندگان اسلام است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ایلام نیز در این مراسم با اشاره به رشد کمی و کیفی آثار رسیده به دبیرخانه گفت: از 270 اثر رسیده بر اساس اعلام هیئت داوران 11 اثر برگزیده و به کنگره کشوری شعر دفاع مقدس راه یافته اند.

منتظری در ادامه اشعار رسیده را در مضامین شعر عاشورایی، ملل و بیداری اسلامی، دفاع مقدس و کودک و نوجوان اعلام کرد و افزود: این اشعار در قالب های غزل ، مثنوی ، رباعی ، چهار پاره و سپید سروده شده اند.

کد مطلب 1513531

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