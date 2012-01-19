کنگره استانی شعر دفاع مقدس در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی استانداری در این کنگره زبان هنر را در انتقال مفاهیم و ارزشهای دینی بسیار مهم دانست و افزود: نشر ارزشهای و آثار دفاع مقدس و انتقال روحیه ایثارگری و شهادت از رسالت های هنرمندان جامعه ماست.

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی فرهنگ بالنده دفاع مقدس را از افتخارات این مرز و بوم دانست و افزود: شعر دفاع قدس بیان کننده ارزش های والای انقلاب و تجلیل آگاهانه ای از رشادت های رزمندگان اسلام است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ایلام نیز در این مراسم با اشاره به رشد کمی و کیفی آثار رسیده به دبیرخانه گفت: از 270 اثر رسیده بر اساس اعلام هیئت داوران 11 اثر برگزیده و به کنگره کشوری شعر دفاع مقدس راه یافته اند.

منتظری در ادامه اشعار رسیده را در مضامین شعر عاشورایی، ملل و بیداری اسلامی، دفاع مقدس و کودک و نوجوان اعلام کرد و افزود: این اشعار در قالب های غزل ، مثنوی ، رباعی ، چهار پاره و سپید سروده شده اند.