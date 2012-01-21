بانک ها در برابر صنعت البرز انقباضی عمل می کنند

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای رفع این مشکل باید راهکارهایی اندیشیده شود و هم اکنون در خصوص این امر کارهای مهمی تا کنون صورت گرفته ولی بدلیل اینکه هنوز عملیاتی نشده است امکان رسانه ای کردن آن وجود ندارد.



وی ادامه داد: تلاش شده تسهیلاتی به صورت مستقیم از وزارت اقتصاد و امور دارایی به واحدهای تولیدی و صنعتگران استان تعلق گیرد.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزود: برنامه ریزی هایی برای کاهش دغدغه صنعتکاران و تولیدکنندگان در دریافت به هنگام تسهیلات بانکی در حال صورت گرفتن است.



مهدوی اظهار داشت: تعامل خوب سرپرستان بانکهای عامل در سطح استان و ارائه تسهیلات به موقع آنها به صنعتگران سبب حرکت منظم چرخ صنعت استان البرزخواهد شد.



وی ادامه داد: توسعه و پویایی صنعت در استان البرز یک امر کاملا حیاتی است به دلیل اینکه این امر سبب رشد و ترقی بسیاری از شاخص های توسعه انسانی و اجتماعی می شود.