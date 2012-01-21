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۱ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۰

مهدوی در گفتگو با مهر:

بانک ها در برابر صنعت البرز انقباضی عمل می کنند

بانک ها در برابر صنعت البرز انقباضی عمل می کنند

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: بانک ها در برابر صنعت البرز انقباضی عمل می کنند.

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای رفع این مشکل باید راهکارهایی اندیشیده شود و هم اکنون در خصوص این امر کارهای مهمی تا کنون صورت گرفته ولی بدلیل اینکه هنوز عملیاتی نشده است امکان رسانه ای کردن آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: تلاش شده تسهیلاتی به صورت مستقیم از وزارت اقتصاد و امور دارایی به واحدهای تولیدی و صنعتگران استان تعلق گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزود: برنامه ریزی هایی برای کاهش دغدغه صنعتکاران و تولیدکنندگان در دریافت به هنگام تسهیلات بانکی در حال صورت گرفتن است.

مهدوی اظهار داشت: تعامل خوب سرپرستان بانکهای عامل در سطح استان و ارائه تسهیلات به موقع آنها به صنعتگران سبب حرکت منظم چرخ صنعت استان البرزخواهد شد.

وی ادامه داد: توسعه و پویایی صنعت در استان البرز یک امر کاملا حیاتی است به دلیل اینکه این امر سبب رشد و ترقی بسیاری از شاخص های توسعه  انسانی و اجتماعی می شود.

کد مطلب 1513533

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