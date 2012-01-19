روزانه از سوزاندن 100هزار بشکه نفت اهواز جلوگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنج شنبه در یک همایش به مناسب روز هوای پاک در کنار یک حلقه چاه تعمیری در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون یک دستگاه فرآورش سیار نفت خام (MOT) با هدف پیشگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از سوزاندن نفت چاه ها هنگام تعمیر وارد مدار تولید شد.

تا پیش از این برای تمیز سازی چاه ها بعد از عملیات حفاری، تعمیر و یا ترمیم، بخشی از نفت چاه در گودال سوخت سوزانده می شد که علاوه بر زیان های اقتصادی آلودگی محیط زیست را به دنبال داشت.



با به کارگیری هر دستگاه فرآورش سیار نفت خام از سوزانده شدن سالانه حدود 100 هزار بشکه نفت جلوگیری می شود.



دستگاه فرآورش سیار نفت (Mobile Oil Treating) که به دست متخصصان داخلی با هزینه 23 میلیارد ریال ساخته شده است شامل یک واحد فرآورش، یک واحد نمکزدایی، واحد مولد برق و واحد اتاق کنترل و سرویس های راه انداز است که بر روی چهار دستگاه تریلر جابجا می شود.



این دستگاه دارای ظرفیت فرآورشی تا 3 هزار و 500 بشکه در روز با فشار جریانی بین 150 تا 3 هزار پام است و سیستم آن به گونه ای است که بعد از نصب ورودی و خروجی آن به چاه و خطوط لوله تولیدی نفت وارد مخزن شن زدا ( Desander ) شده و در همین مسیر مواد ضد خورندگی، تعلیق شکن و سود سوز آور به آن تزریق شده تا ادامه عملیات انجام گردد.

به کارگیری این دستگاه که در پیش از این 2 دستگاه دیگر آن در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون مورد استفاده قرار گرفته است گام موثری برای حفظ محیط زیست، پیشگیری از هدر رفت منابع طبیعی و درآمدزایی از طریق استحصال نفت است.



شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون یکی از پنج شرکت بهره برداری تابع شرکت مناطق نفت خیز جنوب است که به طور میانگین روزانه حدود 600 هزار بشکه نفت خام تولید می کند.

