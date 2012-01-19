حضور لرستانیها در انتخابات گسترده خواهد بود/ تقدیر از عملکرد رسانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شریعت نژاد در نشست هماهنگی روابط عمومی های استان لرستان با ااشاره به فضای انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان اظهار داشت: تا کنون فضای عمومی استان مطلوب بوده است.

وی با تاکید بر پرهیز از اختلاف میان کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در لرستان عنوان کرد: باید در این راستا به گونه ای کاندیداها عمل کنند که منجر به وحدت بیشتر میان مردم شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه خروجی انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان باید وحدت بین مردم و نه تفرقه باشد بیان داشت: خوشبختانه تا کنون رسانه ها و مطبوعات استان در این زمینه منطقی عمل کرده اند.

شریعت نژاد با بیان اینکه مطبوعات و رسانه های استان تا کنون اقدامی برای هیجانی کردن فضای انتخابات انجام نداده اند، یادآور شد: به طور حتم هیجانی شدن فضای انتخابات در لرستان موجب قهر سیاسی، تهمت و شایعه پراکنی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی کاندیداها در لرستان برخوردهای جدی صورت خواهد گرفت، ادامه داد: در صورت بروز تخلف در این زمینه کاندیداهای متخلف توسط فرمانداران در شهرستانها به قاضی ویژه ای که در نظر گرفته شده معرفی خواهند شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه کاندیداها در استان از تخریب یکدیگر اجتناب کنند عنوان کرد: کاندیدایی که اقدام به تخریب رقبا می کند در وهله اول خودش آسیب خواهد دید.

شریعت نژاد با بیان اینکه فضای انتخابات در استان باید به سمت نشاط و مشارکت حداکثری مردم برود، عنوان کرد: ارزیابی که در این زمینه وجود دارد حضور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در لرستان گسترده خواهد بود.