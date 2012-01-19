همایش "نماز و امر به معروف و نهی از منکر" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شاندیز در این همایش که با حضور مسئولان استان و طرقبه شاندیز و ائمه جماعات مدارس شهرستان با هدف تبیین سیاست ها و راهکارهای عملی اقامه نماز در مدارس صبح پنجشنبه در شهر شاندیز برگزار شد گفت: عمده‌ترین فریضه‌ مذهبی که در فرآیند اجتماعی شدن، افکار، نگرش و رفتارهای مذهبی کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نماز است.

حجت الاسلام علی بهمنی با تأکید بر اهمیت شرکت دانش آموزان در نمازهای جمعه وجماعت اظهار داشت: ائمه جماعت مدارس بایستی با نسل جوان ارتباط صمیمانه برقرار کنند تا زمینه ساز جذب آنها شوند و روحانی موفق کسی است که راه جذب مخاطب جوان را به خوبی بشناسد.

معاون پژوهشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز با اشاره به سند چشم انداز تحول بنیادین گفت: دانش آموز باید اهل معنویت، اهل کتاب و انس با قرآن باشد.

محمدی افزود: نهاد فرهنگی و اجتماعی آموزش و پرورش فقط مسئول آموزش نیست، بلکه در زمینه های تربیتی،به ویژه نماز و احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز مسئولیت دارد.

وی با بیان این که محور دین محبت است تأکید کرد: باید مدیران، مربیان و ائمه جماعت با محبت و صمیمیت دانش آموزان را به سوی نماز سوق دهند و نقش الکویی معلم را به خوبی ایفا کنند.