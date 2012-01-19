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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

موسوی نژاد:

300 اثر به همایش شعر عاشورایی خراسان جنوبی ارسال شد

300 اثر به همایش شعر عاشورایی خراسان جنوبی ارسال شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان جنوبی از ارسال 300 اثر به همایش شعر عاشورایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا موسوی نژاد در مراسم اختتامیه شعر عاشورایی در بیرجند اظهارداشت: از این آثار 200 اثر متعلق به فرهنگیان و 100 اثر متعلق به دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار این همایش از اول مهر ماه لغایت 20 آذر بوده است، افزود: در این همایش 21 نفر شامل 10 دانش آموز و 11 فرهنگی  به عنوان برگزیده انتخاب شده اند.

وی با بیان اینکه تمامی شهرستانهای استان در این همایش شرکت کرده اند، ادامه داد: دانش آموزان شرکت کننده در همایش از دو مقطع راهنمایی و متوسطه بوده اند.

وی  به همکاری حوزه هنری استان در برگزاری این جشنواره اشاره کرد و اظهارکرد:  این همایش با موضوع فرهنگ عاشورایی برگزار شد.

موسوی نژاد هدف از قیام امام حسین(ع) را احیای نهضت ناب محمدی دانست و گفت: برخی از دیدگاه مبنی بر این است که قیام امام حسین(ع) در روز کربلا در راستای تشکیل حکومت است و حد مطلوب این دیدگاه تشکیل حکومت اسلامی است.

وی برداشت صوفیانه و عاشقانه را از دیگر رهیافتهای حادثه کربلا ذکر کرد و گفت: از دیدگاه این افراد عشق امام حسین (ع) و خاندان عصمت و طهارت به خالق هستی قابل وصف نیست بنابراین  شهادت امام حسین (ع) موجب لقاء به معشوق شده بنابراین این دیدگاه نیز نادرست است.

 معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان جنوبی رهیافت مسیحانه را از دیگر برداشت های حادثه عاشورا دانست و بیان کرد: از منظر این رهیافت که از ناحیه دانشمندان مسیحی صورت می گیرد امام حسین(ع) به شهادت می رسد تا کفاره گناهان امت باشد.

کد مطلب 1513539

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