افراد اصلح توسط مردم باید انتخاب شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اعلایی صبح پنج شنبه در همایش انتخابات در دانشگاه ایلام گفت: انتخابات سال 88 یکی از مهمترین مصادیق بارز دخالت دشمن در کشور بود که در انتخابات مجلس امسال باید از دخالت بیگانگان در کشور خودداری شود.

وی بیان داشت: باید فضای جامعه طوری رقم بخورد که مردم افراد توانمند و اصلح را در انتخابات مجلس انتخابات کنند.

این مسئول تصریح کرد: انتخابات یکی از مهمترین رویدادهای کشور است چراکه بارزترین شاخص مردم سالاری دینی است و مسئولان و مردم باید برای حضور حداکثری تلاش کنند.

اعلایی عنوان کرد: دشمنان نظام و انقلاب همواره سعی دارند مردم را از حضور در انتخابات مایوس کنند و حضور مردم را در پای صندوقهای رای کمرنگ کنند.

وی ادامه داد: هر ساله مردم کشور ما نشان داده اند چقدر به نظام خود وفادر هستند و هر سال بیشتر از سالهای قبل در انتخابات حضور پیدا کرده اند.