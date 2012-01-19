ندای جنبش میانه روی باید بلندتر شود تا شنیده شود/ تساهل و تسامح کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، "مارتی ناتالگاوا" طی سخنانی در کنفرانس بین المللی جنبش جهانی میانه روی در کوالالامپور گفت: این جنبش باید به عنوان یک جریان غالب در جوامع باشد تا به صلحی پایدار دست یابیم.

افزود: اینکه ما فقط اهل تساهل و تسامح باشیم کافی نیست، می بایست به همین میزان بلند آوازه، قوی، با پشتکار و جدی باشیم تا ندای میانه روی شنیده شود.

وی گفت: در زمینه بستر سازی و فرایند گفتگو در ادیان، فرهنگها و تمدنها نقصانی نیست اما هنوز صدای خشونت ورزی و ناسازگاری در بسیاری از نقاط مختلف جهان شنیده می شود.

وی ادامه داد: این بدان معنی نیست که گفتگو راه حل مشکلات نیست بلکه نشان می دهد که هنوز تا فراگیر شدن آن راهی طولانی در پیش است.

وی در ادامه به انگیزه های اخلاقی میانه رو ها اشاره کرد و گفت: میانه رو های صادق با انگیزه های اخلاقی به تغییر دنیا به سوی صلح کمک شایانی می کنند.

کنفرانس بین المللی"جنبش جهانی میانه روی" صبح روز سه شنبه با سخنرانی نخست وزیر مالزی و با حضور اساتید ، اندیشمندان ، محققین ، سفیر جمهوری اسلامی ایران و رایزن فرهنگی کشورمان گشایش یافت.

350 نماینده از 70 کشور به همت دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی با هدف ترغیب برای تساهل ، تسامح و صلح در این کنفرانس حضور دارند و 50 سخنران در رشته های تخصصی مختلف در این نشست 3 روزه سخنرانی خواهند داشت.

