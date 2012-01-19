به گزارش خبرگزاری مهر، در همایش روز برنامهریزی در رادیو که با هدف تجلیل از تلاشگران عرصه برنامهسازی و نظارت معاونت صدا و با همت اداره کل طرح، برنامه و نظارت رادیو برگزار شد، محمدحسین صوفی معاون صدای رسانه ملی اظهار کرد: برگزاری این همایش برای تجلیل و تکریم از یک ارزش و تفکر صورت میگیرد که آن هم تجلیل و تفکر برنامهریزی است، تقدیر از کسانی که در ظاهر دیده نمیشوند ولی در باطن در همه جا حضور دارند افرادی که فکر ، روش، اندیشه ، حرکت و رفتار آنها باعث میشود ما براساس اهدافی که ترسیم کردهایم پیش برویم.
وی افزود: امروز روز تجلیل از فکر و اندیشه و روز تجلیل از حرکت بر مدار عقلانیت است و طبیعی است که آن عقلانیتی مطلوب و مد نظر است که در جهت مسیر تعیین شده و تعالی سازمانی است. در حرکت برنامهریزی شده هدف، راه، مسیر و برنامه و همچنین انتظارات و توقعاتی را که از آن برنامه داریم معین میشود و بر آن اساس عمل میکنیم.
صوفی ادامه داد: در سالهای اخیر در رادیو برای تحقق تفکر برنامه ریزی اقدامات بسیار خوبی توسط مجموعه آن صورت پذیرفته است که تولید پر تعداد ، انبوه و با کیفیت و مناسب برنامههای رادیویی در شبکههای مختلف، برگزاری انواع مسابقات در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی، تولید دستورالعمل و راهنمای برنامه سازی، تهیه پیشبینی برنامهها و اصرار بر اجرای آنها و تعهد بر نظارت هنگام پخش برنامهها از جمله آنهاست.
وی تصریح کرد: از دیگر اقدامات حرفهای صورت گرفته برای تحقق تفکر برنامه ریزی در رادیو در سالهای 89 و 90 میتوان به تولید کنداکتور سنگین، حجیم و پرمحتوا، حضور در رسانههای مختلف از جمله رسانههای مکتوب و تصویری به لحاظ اطلاع رسانی، خبردهی و آگاهی بخشی، افزایش نظم و سرعت در کارها، تولید بیش از 700 عنوان برنامه در 20 شبکه رادیویی و پخش آن در مدت زمان 460 ساعت طول شبانه روز اشاره کرد که از جمله کارهای فوق العاده علمی و مهندسی است که مجموعه کارکنان رادیو صورت دادهاند.
معاون صدا افزایش انعطاف پذیری برای تولید و پخش برنامههای ضروری و مورد نیاز مخاطب را در زمانهای مختلف از دیگر اقدامات حرفهای انجام شده در رادیو برشمرد و افزود: اقدامات انجام شده منوط و مربوط به داشتن یک تفکر دارای برنامه ریزی است و با توجه به این که در چند سال گذشته در رادیو زمزمه حرکت بر مدار این تفکر در دستور کار قرار گرفته است لازم بود که روزی را به عنوان روز تجلیل، تکریم و پاسداشت تفکر بر محور برنامه ریزی اعلام کنیم ، آن را تبلیغ کرده و همدیگر را امر کنیم به معروفی به نام برنامه ریزی.
صوفی فوائد برنامهریزی در رادیو را این گونه برشمرد: چینش محتوایی کنداکتور رادیو که در چند سال اخیر جزو افتخارات است، فراگیر عمل کردن، مسئول و پاسخگو بودن افراد در مقابل بخشی از اقداماتی که صورت میگیرد، افزایش سرعت و دقت در کارها، توسعه دانش مدیریت، بهره گیری از کلیه امکانات تبلیغی و اطلاع رسانی برای معرفی رادیو که باعث دیده شدن آن میشود و حرکت در جهت تحقق شعار مخاطب آفرینی ، حفظ آن و رضایت مندی مخاطب، رعایت سلسله مراتب و انتقال سریع و دقیق دستورات سازمانی از رأس هرم برای اجرا کنندگان صف.
وی یکی از شاخصههای رفتار حرفهای را در حوزه رادیو انتقال صحیح سیاستها، اصول، خط مشیها، مقررات و ضوابط در کمترین زمان با صحیح ترین وسیله از رأس هرم تا پایین ترین سطح اجرایی و عملیاتی شدن آن بر شمرد.
معاون صدا ضمن ارائه تعریفی از مهندسی معکوس در امر برنامه ریزی رادیو تصریح کرد: مهمترین هدف رادیو و عناصر آن که شامل مدیران، برنامه سازان و دیگر عوامل می شود ، جذب مخاطب جدید و حفظ مخاطب فعلی است که اگر بخواهد این اتفاق بیفتد باید تنوع در کمیت و کیفیت برنامه ها صورت پذیرد و تنوع در کمیت و کیفیت یعنی تحقق مهندسی و مدیریت پیام.
این مدیر تصریح کرد: از اول ربیع الاول تا13فروردین سال91به جز ایام عزا برنامه های رادیو باید شاد باشند که البته این امر میباید متناسب با سیاستها و اصول صورت پذیرد.
صوفی درخصوص پوشش رسانهای رادیو برای ایام انتخابات اسفند ماه سال جاری اذعان کرد: باید حضور حداکثری و باشکوه مردم را در انتخابات انعکاس دهیم که این امر خود باعث ایجاد شادی در بین دوستان و نگرانی دربین دشمنان خواهد شد.
در این مراسم محمد حسین صوفی معاون صدا از لوح یادبود روز برنامه ریزی در رادیو رونمایی کرد و در ادامه از برگزیدگان طرح و برنامه، نظارت و ارزیابی ، اطلاعات و برنامه ریزی و برگزیدگان شبکه های رادیویی معاونت صدا که در نهادینه کردن برنامه ریزی در رادیو بر اساس حرکت بر مدار برنامه موفق عمل کرده بودند، با ارائه لوح تقدیرکرد.
نظر شما