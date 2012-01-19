هدر رفت 40 درصد آب شرب در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از شرکت آب و فاضلاب روستایی، با اشاره به اینکه از 960 روستا در استان526 روستا تحت پوشش آب شرب شرکت آب و فاضلاب هستند افزود: این به این معنا نیست که بقیه روستاها متروکه هستند بلکه این روستا ها هم با برنامه ریزی های درست تحت پوشش قرار می گیرند.

وی ادامه داد: 60 درصد از تامین آب شرب بر عهده دولت است که در این راستا باید نظارت و مدیریت بر کیفیت آب شرب این 526 روستا در دستور کار قرار گیرد که توجه به کیفیت آب شرب بهداشت مردم روستا را به دنبال دارد.

استاندار زنجان گفت: نگاه در سیستم جامع آب شرب برای 960 روستا بوده و مختص تنها 526 روستا که تحت پوشش آب شرب هستند نیست لذا باید چالشها به طور جدی پیگیری شود که رویکرد تامین آب در روستا لحاظ شود.

رئوفی نژاد افزود: پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بحث مهم توجیه و صرفه جویی اقتصادی بود که در این راستا تنها ملاک صرفه جویی منابع آب نیست بلکه باید به ارتقا ء آب هم توجه شود.

وی گفت: اصلاح شبکه ها در جلوگیری از پرت آب تاثیر بسزایی دارد که باید روی این امر کار شود و این میزان پرت آب در روستا ها به دلیل فرسودگی شبکه های آب روستایی است.

استاندار زنجان در ادامه یاد آور شد : آبرسانی به روستاها را مد نظر قرار داده و 14 سال است که در کشور 16 استان با خشکسالی مواجه است و استان زنجان جزو سطح سوم (متوسط) در امر خشکسالی است که باید با برنامه ریزی های کارشناساسی از پرت آب شرب جلوگیری کرد.

رئوفی نژاد افزود: آبرسانی به 70 روستا را مد نظر قرار داده که 4 سال است به این روستا ها آبرسانی خواهد شد که باید با مدیریت مکانیزمی شده به آبرسانی به روستا ها ساز و کرها فراهم شود.

وی گفت: ساز و کار مدیریت و نظارت می خواهد که تنها بخش دولتی به تنهایی نمی تواند بلکه با ارائه تسهیلات 8 درصدی که 4 درصد را دولت می دهد و 100 درصد روستاها تامین اعتبار خواهند شد.

استاندار زنجان افزود: با احداث سدها مشکل آب شرب روستا ها حل می شود که باید در این راستا اجرای پروژه های آب روستایی اهمیت بسیار مهمی دارد با سرعت اجرایی شود که این امر از مهاجرت معکوس جلوگیری کرده و لذا کارها و خدمات برای بهره وری مردم از خدمات است.

رئوفی نژاد افزود: خدمات در تامین آب شرب خلاصه می شود که در این خدمات باید به سلامت کیفی و کمی توجه شود.

