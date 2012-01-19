لرستان میزبان جشنواره تئاتر فجر است/ اجرای آثار از پنجم بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاءاله امان الهی بهاروند در این رابطه اظهار داشت: جشنواره تئاتر فجر با حضور گروههای راهیافته مناطق کشور از 5 بهمن ماه در استان لرستان آغاز می شود.

وی گفت: جشنواره تئاتر فجر که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار می‌شود تا پیش از این در مرکز کشور متمرکز بود که به علت مسافت طولانی برخی از استانها با مرکز محرومیت بسیاری از علاقه مندان برای دیدن آثار برتر کشوری را به همراه داشت.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: با توجه به پتانسیل های موجود امسال استان لرستان به استقبال میزبانی بزرگترین رویداد تئاتر کشور و منطقه می‌رود و بخشی از آثار این جشنواره در استان لرستان اجرا می شود.

امان الهی بهاروند اظهار داشت: حضور گروههای تئاتری مختلف و طراز اول ملی و بین‌المللی در استانها می‌تواند شور و نشاط هنری را به ارمغان بیاورد و از سوی دیگر این امر در تقویت گروههای نمایشی و تخصص‌ آنها نیز بسیار تأثیرگذار است.

بنابر این گزارش آثار برگزیده در سطح ملی با عناوین "سکوت با سه نقطه" به کارگردانی و نویسندگی سید محمدرضا عطائی فر، "سید روماک" به کارگردانی و نویسندگی محمود رضا رحیمی، "ای قاصد سلطان غریبان" به کارگردانی و نویسندگی محسن رنجبر و "آخرین نامه" به کارگردانی و نویسندگی مهرداد کورش نیا از 5 تا 10 بهمن ماه در استان لرستان اجرا خواهد شد.

در حاشیه این جشنواره کارگاه آموزشی با حضور استاد قهرمانی نژاد در زمینه آشنایی با تکنیکهای تئاتر شورایی که یکی از شیوه های تئاتر کاربردی است برگزار خواهد شد.