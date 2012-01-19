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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

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دیدار وزیر ارشاد کشورمان با سید حسن نصرالله/ بازدید حسینی از شبکه المنار

دیدار وزیر ارشاد کشورمان با سید حسن نصرالله/ بازدید حسینی از شبکه المنار

وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران در دیدار با دبیرکل حزب الله لبنان تحولات منطقه و لبنان را مورد رایزنی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "سید محمد حسینی" وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی ایران که در لبنان به سر می برد در دیدار با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله اوضاع سیاسی و فرهنگی لبنان و منطقه را مورد رایزنی قرار داد.

همچنین وزیر فرهنگ ایران از قسمت های مختلف شبکه المنار لبنان نیز بازدید کرد.

وی در ادامه به مناطق جنوبی لبنان سفر کرد و با برخی شخصیهای لبنانی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار"شیخ نبیل قاووق" معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله گفت: ایران با وجود فشارها و توطئه های بین المللی همه تلاشهای اسرائیل و آمریکا برای تسلط بر منطقه را نقش بر آب کرده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد ایران از مناطق قانا، مارون الراس و بنت الجبیل در جنوب لبنان بازدید به عمل آورد و بر حمایت از مقاومت تاکید کرد.

"علی فیاض" عضو فراکسیون پارلمانی وفاداری به مقاومت لبنان با اشاره به فشارها علیه ایران علت اصلی آن را همبستگی ایران با مقاومت لبنان دانست.

کد مطلب 1513550

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