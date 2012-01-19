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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

نفرزاده

تیم والیبال سایپا بازی خوبی را به نمایش گذاشت

تیم والیبال سایپا بازی خوبی را به نمایش گذاشت

کرج - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال سایپای البرز گفت: سایپا بازی بسیار خوبی را مقابل تیم والیبال مناطق نفت خیز جنوب به نمایش گذاشت.

فرهاد نفرزاده در خصوص پیروزی تیمش مقابل مناطق نفت خیز جنوب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازی خوبی انجام دادیم در دیدار عصر دیروز مقابل مناطق نفت خیز کاملا بر بازی حاکم بودیم دفاع روی تور ما بسیار خوب بود و خوشحالم که در یک دیداردیگر پیروز شدیم.

وی درباره تیم حریف گفت: متاسفانه تیم مناطق نفت خیز شرایط خوبی در جدول ندارد این تیم در مقابل ما بازی خوبی را به نمایش گذاشت و فکر می کنم این تیم می تواند در دیدارهای اینده بهتر ظاهر شود.

نفرزاده در خصوص عملکرد بازیکنان خودد در دیدار دیروز اظهار داشت: در این دیدار بازیکنان تیم سایپا عملکرد بسیار خوبی داشتند و من از همین جا از آنها تشکر می کنم، امیدوارم با موفقیت در پایان لیگ جواب زحمت های خود را ببینند.

سرمربی سایپا در پایان افزود: شرایط ما در جدول خیلی خوب است باید این روند را ادامه دهیم بازیکنان ما باید تلاش خود را بیشتر کنند نا قهرمان لیگ برتر والیبال شویم.

کد مطلب 1513554

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