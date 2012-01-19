تیم والیبال سایپا بازی خوبی را به نمایش گذاشت

فرهاد نفرزاده در خصوص پیروزی تیمش مقابل مناطق نفت خیز جنوب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازی خوبی انجام دادیم در دیدار عصر دیروز مقابل مناطق نفت خیز کاملا بر بازی حاکم بودیم دفاع روی تور ما بسیار خوب بود و خوشحالم که در یک دیداردیگر پیروز شدیم.

وی درباره تیم حریف گفت: متاسفانه تیم مناطق نفت خیز شرایط خوبی در جدول ندارد این تیم در مقابل ما بازی خوبی را به نمایش گذاشت و فکر می کنم این تیم می تواند در دیدارهای اینده بهتر ظاهر شود.

نفرزاده در خصوص عملکرد بازیکنان خودد در دیدار دیروز اظهار داشت: در این دیدار بازیکنان تیم سایپا عملکرد بسیار خوبی داشتند و من از همین جا از آنها تشکر می کنم، امیدوارم با موفقیت در پایان لیگ جواب زحمت های خود را ببینند.

سرمربی سایپا در پایان افزود: شرایط ما در جدول خیلی خوب است باید این روند را ادامه دهیم بازیکنان ما باید تلاش خود را بیشتر کنند نا قهرمان لیگ برتر والیبال شویم.