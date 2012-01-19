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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

اختصاصی مهر/

انفجار کرج تلفات جانی نداشت/ زخمی شدن سه نفر

انفجار کرج تلفات جانی نداشت/ زخمی شدن سه نفر

کرج - خبرگزاری مهر: انفجار گاز در منطقه حیدرآباد که منجر به صدایی مهیب در بخشی از کرج شد، تلفات جانی نداشت اما این انفجار موجب زخمی شدن سه نفر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 13 پنجشنبه در منطقه سر پل حیدرآباد کرج، ساختمان چهار طبقه سبحان در اثر اجتماع گاز منفجر شده و با بلند شدن صدای انفجار مهیب که در مناطق اطراف نیز شنیده شد، جمعیت زیادی به این منطقه سرازیر شدند.

در این حادثه ساختمان آسیب جدی دیده و بخشی از دیوارها نیز ریخته است و خطر ریزش نیز وجود دارد.

در اثر انفجار فوق یک مرد جوان مجروح شده و به بیمارستان مدنی منتقل شده است.

دو دختربچه نیز در این حادثه آسیب دیده اند و تلفات جانی تاکنون گزارش نشده است.

همچنین در این حادثه با اعزام به موقع نیروهای آتش نشانی ایستگاه 109 انفجار مهار و دوده و ... جمع آوری شده و منطقه حصار کشی شد.

نیروهای امدادی و نیروی انتظامی و شرکت گاز نیز در این حادثه حضور دارند.

جمعیت زیادی در محل تجمع کرده اند که این موضوع ترافیک سنگینی را ایجاد کرده است.

کد مطلب 1513556

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