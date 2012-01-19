انفجار کرج تلفات جانی نداشت/ زخمی شدن سه نفر

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 13 پنجشنبه در منطقه سر پل حیدرآباد کرج، ساختمان چهار طبقه سبحان در اثر اجتماع گاز منفجر شده و با بلند شدن صدای انفجار مهیب که در مناطق اطراف نیز شنیده شد، جمعیت زیادی به این منطقه سرازیر شدند.

در این حادثه ساختمان آسیب جدی دیده و بخشی از دیوارها نیز ریخته است و خطر ریزش نیز وجود دارد.

در اثر انفجار فوق یک مرد جوان مجروح شده و به بیمارستان مدنی منتقل شده است.

دو دختربچه نیز در این حادثه آسیب دیده اند و تلفات جانی تاکنون گزارش نشده است.

همچنین در این حادثه با اعزام به موقع نیروهای آتش نشانی ایستگاه 109 انفجار مهار و دوده و ... جمع آوری شده و منطقه حصار کشی شد.

نیروهای امدادی و نیروی انتظامی و شرکت گاز نیز در این حادثه حضور دارند.

جمعیت زیادی در محل تجمع کرده اند که این موضوع ترافیک سنگینی را ایجاد کرده است.