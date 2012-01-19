به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، "علی اکبر صالحی" وزیر خارجه ایران شب گذشته در محل دفتر نخست وزیری ترکیه با "رجب طیب اردوغان" دیدار کرد.

بنا بر اعلام دولت ترکیه در این دیدار که پشت درهای بسته و به مدت حدود 2 ساعت انجام گرفت دو طرف در مورد راههای ادامه همکاری های منطقه ای از جمله در مسائل سوریه و عراق به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بر این اساس همچنین گسترش روابط دو جانبه و موضوع هسته ای ایران از جمله محورهای این گفتگو بوده است. گزارشها همچنین حاکی از دیدار صالحی با "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه در شب گذشته است که طی آن نیز راههای همکاری دو کشور در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

خاطرنشان می شود وزیر خارجه ترکیه اخیرا با اشاره به دیدارهای خود با مقامات اروپایی و ایرانی از آغاز مذاکرات هسته ای 1+5 به میزبانی ترکیه خبر داده است.