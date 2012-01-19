نفوذ اسراییل مانع تغییر سیاست آمریکا نسبت به کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)،"اسکات تامپسون" افزود: برای سالیان متمادی است که بحث بر سر مسایل مسلمانان می تواند به صورت عقلانی در آمریکا مطرح شود اما تا زمانی که دخالت اسراییل در آمریکا وجود دارد این مساله بسیار سخت است.

وی طی سخنانی با عنوان "ایالات متحده و مسلمانان جهان، ترسیم آینده ای پایدار" در کنفرانس بین المللی"جنبش جهانی میانه روی" در کوالالامپور گفت: آمریکا باید به منظور ایجاد ارتباط سالم با مسلمانان بایستی گام نخست برای برداشتن فشار لابی های داخل آمریکا از روی نظام سیاسی خود را بردارد.

استاد حقوق و دیپلماسی دانشگاه تافتز با اشاره به تامین منابع مالی نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا گفت: حامیان صهیونیست دیدگاههای خود را به نامزدهای انتخاباتی تحمیل می کنند و بسیاری دیدگاههای افراط گرایانه در آمریکا تامین کننده منافع آمریکایی ها نیست و نگرش اکثریت را منعکس نمی کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به پشتیبانی قوی تر جامعه آمریکایی های آفریقایی تبار باراک اوباما در انتخابات آینده آمریکا گفت: جامعه مسلمانان می توانند شاهد سیاست خارجی واقع بینانه تری از سوی آمریکا پس از انتخابات باشند.

کنفرانس بین المللی"جنبش جهانی میانه روی" سه شنبه با سخنرانی نخست وزیر مالزی و با حضور اساتید ، اندیشمندان ، محققین ، سفیر جمهوری اسلامی ایران و رایزن فرهنگی کشورمان در مرکز همایش های بین المللی کوالالامپور گشایش یافت.

350 نماینده از 70 کشور به همت دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی با هدف ترغیب برای تساهل ، تسامح و صلح در این کنفرانس حضور دارند و 50 سخنران در رشته های تخصصی مختلف دراین نشست 3 روزه سخنرانی خواهند داشت.