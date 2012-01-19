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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

سرهنگ شرفی:

مدیریت بر مبنای دین، اخلاق و انسانیت، کارآمدترین مدیریت ها است

مدیریت بر مبنای دین، اخلاق و انسانیت، کارآمدترین مدیریت ها است

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: مدیریت بر مبنای دین، اخلاق و انسانیت، کارآمدترین مدیریت ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یحیی شرفی پنجشنبه در جلسه ساماندهی کلانتری ها و پاسگاه ها در شهرستان ابهر با تسلیت رحلت پیامبر اکرم (ص) افزود: امروزه یکی از مباحث مهم در موفقیت پلیس، نگرش افکار عمومی جامعه نسبت به اقدامات و عملکردهای پلیس است و موفقیت پلیس در گرو جلب اعتماد و افکار عمومی است.
 
وی ادامه داد: پایداری امنیت در جامعه از طریق نهادینه کردن امنیت در جامعه و احساس مشارکت و مسئولیت عمومی در قبال امنیت اجتماعی حاصل می شود و ما باید با اقدامات خود مشارکت اقشار مختلف جامعه را با پلیس همراه سازیم.
 
شرفی با اشاره به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری گفت: استراتژی پلیس زنجان در بحث انتخابات تامین امنیت مطلوب انتخابات ، مشارکت فعال و گسترده در انتخابات و ایجاد فضای امن برای حضور حداکثری مردم در انتخابات است.
 
سرهنگ شرفی تصریح کرد: برای داشتن مجلس قوی باید در انتخاب افراد اصلح دقت لازم را داشته باشیم و با بصیرت دینی و سیاسی در این انتخابات شرکت کنیم.
 
فرمانده انتظامی استان تاکید کرد: انتخابات به عنوان عالی‌ترین مظهر حضور مردم در عرصه سیاسی و مهمترین مجرای تحقق حاکمیت مردم است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم با حضور پر شور و گسترده خود در تمامی انتخابات برگزار شده توطئه های دشمنان قسم خورده انقلاب را نقش بر آب کرده اند.
 
 
کد مطلب 1513560

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