مدیریت بر مبنای دین، اخلاق و انسانیت، کارآمدترین مدیریت ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یحیی شرفی پنجشنبه در جلسه ساماندهی کلانتری ها و پاسگاه ها در شهرستان ابهر با تسلیت رحلت پیامبر اکرم (ص) افزود: امروزه یکی از مباحث مهم در موفقیت پلیس، نگرش افکار عمومی جامعه نسبت به اقدامات و عملکردهای پلیس است و موفقیت پلیس در گرو جلب اعتماد و افکار عمومی است.



وی ادامه داد: پایداری امنیت در جامعه از طریق نهادینه کردن امنیت در جامعه و احساس مشارکت و مسئولیت عمومی در قبال امنیت اجتماعی حاصل می شود و ما باید با اقدامات خود مشارکت اقشار مختلف جامعه را با پلیس همراه سازیم.

شرفی با اشاره به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری گفت: استراتژی پلیس زنجان در بحث انتخابات تامین امنیت مطلوب انتخابات ، مشارکت فعال و گسترده در انتخابات و ایجاد فضای امن برای حضور حداکثری مردم در انتخابات است.

سرهنگ شرفی تصریح کرد: برای داشتن مجلس قوی باید در انتخاب افراد اصلح دقت لازم را داشته باشیم و با بصیرت دینی و سیاسی در این انتخابات شرکت کنیم.

فرمانده انتظامی استان تاکید کرد: انتخابات به عنوان عالی‌ترین مظهر حضور مردم در عرصه سیاسی و مهمترین مجرای تحقق حاکمیت مردم است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم با حضور پر شور و گسترده خود در تمامی انتخابات برگزار شده توطئه های دشمنان قسم خورده انقلاب را نقش بر آب کرده اند.



