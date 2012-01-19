فاز دوم مجتمع آبرسانی کوثر آغاز شد/ رفع مشکل آب شرب 2 هزار روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان ظهر پنج شنبه در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیمانکار فاز دوم مجتمع کوثر از اوایل دی ماه عملیات حفاری و اجرای خط انتقال پروژه را آغاز کرده است.

علیرضا کاکاوند ضمن اعلام رضایت از روند اجرای پروژه افزود: اعتبار فاز دوم مجتمع آبرسانی کوثر بیش از 10 میلیارد ریال است و شرکت بابت تخصیص این اعتبار مشکل خاصی ندارد و اعتبار لازم به پروژه تزریق خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر تسریع بر عملیات اجرایی پروژه ابراز امیدواری کرد که بخش اعظم روستاهایی که در دستور کار فاز دوم مجتمع قرار دارند تا پایان سال جاری آبدار شوند.

بخشدار معمولان نیز در این مراسم گفت: در فاز اول مجتمع کوثر مشکل آب آشامیدنی بیش از 6 هزار نفر از روستاییان این بخش و بخش مرکزی پلدختر رفع شده است.

صمد چراغی پور ادامه داد: عملیات فاز دوم این مجتمع با شتاب مناسب به منظور تامین آب روستاهای سلمان 3و1،2، برآفتاب غزال، کپرگه، دول گز، وره زرده، چم مورت، بیشه زرده، نورعلیوند کار، آبپده و همه فرعی های روستاهای چولهول با جمعیتی بالغ بر دو هزار نفر در دست اجرا است.

وی افزود: موضوع تامین آب روستاهای منطقه زیودار با جمعیتی بالغ بر دو هزار نفر نیز در دستور کار فاز دوم این مجتمع قرار گرفته و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود.

بخشدار معمولان حرکت پرشتاب دولت و متولیان امر برای رفع مشکل آب آشامیدنی روستاهای بخش معمولان تقدیر کرد.

بنابر این گزارش در حاشیه این برنامه مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی لرستان از نزدیک عملیات اجرایی فاز دوم مجتمع آبرسانی کوثر را مورد بازدید قرار داد.

در این بازدید برای تسریع در عملیات تکمیلی مجتمع چم حیدر و آبرسانی به روستاهای دمرود، چم مورت، بن کشکه و چم حیدر تصمیم گیری شد و همچنین موضوع تامین آب روستاهای هیگه، کورشوراب، ابراهیم آباد و چم شهران در دستور کار قرار گرفت.