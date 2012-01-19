فارغ التحصیلان بخش کشاورزی برای دریافت تسهیلات در اولویت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی پنج شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان شاهرود که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد افزود: ما هیچ گونه محدودیتی جهت پرداخت تسهیلات به فارغ التحصیلان بیکار بخش کشاورزی برای تحویل مجتمع گلخانه ای استان نداریم.
وی تصریح کرد: این افراد می توانند شخصاً و یا با مشارکت سرمایهگذار زمین را تحویل بگیرند و در صورت عدم استقبال آنها، این زمینها به سایر سرمایهگذاران و کارآفرینان به شرط جذب فارغالتحصیلان بخش کشاورزی واگذار میشود.
موسوی در خصوص مجتمع های قابل واگذاری اظهار داشت: در شهرستان دامغان مجتمع گلخانه ای دیباج با 30 قطعه و ذیل آباد با 35 قطعه، در شهرستان سمنان مجتمع اعتضادیه با 28 قطعه، در شهرستان گرمسار مجتمعهای سرآبرود با 20 قطعه و ایوانکی با 19 قطعه برای واگذاری آماده و تحویل خواهد شد.
مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: همچنین در شهرستان مهدیشهر مجتمع درجزین با 84 قطعه و در شهرستان شاهرود مجتمعهای بیارجمند با 33 قطعه، دهملا با 34 قطعه و میقان با 56 قطعه آماده واگذاری است.
مجید موسوی گفت: عملیات زیربنایی تسطیح، تفکیک و محوطهسازی، حفر و تجهیز چاه، انتقال آب، احداث استخر، جاده دسترسی بین قطعات و انتقال برق در این مجتمعها انجام و تاکنون 90 قطعه گلخانهای به متقاضیان واگذار شده است.
وی در بخش دیگری از اجرایی شدن 80 درصد تعهد اشتغالزایی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در سال جاری خبر داد.
موسوی با بیان اینکه این سازمان ایجاد دو هزار شغل در سالجاری را متعهد شده است اظهار داشت: باید 280 شغل در شهرستان سمنان، 820 شغل در شاهرود، 420 شغل در دامغان، 340 شغل در گرمسار و 140 شغل در مهدیشهر ایجاد شود.
مدیر کل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: تاکنون از این تعهد 281 شغل در شهرستان سمنان، 520 شغل در شاهرود، 400 شغل در دامغان، 259 شغل در گرمسار ، 137 شغل در مهدیشهر ایجاد شده است.
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