عربستان آتش بیار معرکه ضد ایرانی/ دیدار با صهیونیستها و تقبل هزینه جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری النخیل گزارش داد: اخباری درباره تلاشهای محرمانه برای فراهم آوردن زمینه های حمله همه جانبه علیه ایران به بهانه تهدید اقتصاد جهانی و اصرار تهران بر برنامه هسته ای اش منتشر شده است.

این پایگاه بیان کرد: منابع غربی به نقل از مسئول برجسته نظامی آمریکا از تلاش سعودی ها برای تشویق واشنگتن و برخی کشورهای غربی و اروپایی برای حمله به اصطلاح پیشگیرانه علیه تاسیسات هسته ای ایران پرده برداشته اند.

پایگاه مذکور می افزاید: عربستان و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس زمان فعلی منطقه را برای حمله علیه ایران مناسب می دانند و به اعتقاد آنها به ویژه سعودی ها مشغول کردن سوریه برای آغاز حمله به ایران ضروری است.

این پایگاه به نقل از منابع فوق الذکر بیان کرد: دیدارهای پنهانی میان سعودی ها و اسرائیلی ها در تل آویو، ریاض و پایتختهای اروپایی برای هماهنگی حملات آمریکا برگزار شده و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس هزینه مالی این حمله را هم تقبل کرده اند.