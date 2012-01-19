864 شعبه اخذ رای در استان مرکزی دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد انتخابات استان افزود: از میان مجموع شعبات اخذ رای 550 شعبه ثابت و 314 شعبه نیز سیار است.

وی گفت: همچنین از مجموع شعب اخذ رای، 438 شعبه شهری و 426 شعبه در روستاها مستقر می شوند.

استاندار استان مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی دارای هفت نماینده در مجلس است، افزود: در زمان تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان در مجموع 142 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 10 نفر از بانوان هستند.

شعبانی فرد اضافه کرد: از مجموع تعداد ثبت نام کنندگان هفت نفر دارای تحصیلات حوزوی، 18 نفر دکترا، 102 نفر فوق لیسانس و 15 نفر نیز دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند که 41 نفر از آنان سابقه شرکت در ادوار انتخابات گذشته مجلس را دارند.

وی با بیان اینکه پس از اعلام شورای نگهبان، و تایید صلاحیت ها و آغاز زمان تبلیغات گفت: تبلیغات پیش از موعود غیر شرعی وغیز قانونی است و مراجع ذیصلاح با این موضوع برخورد می کنند.