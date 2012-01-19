ترویج میانه روی تامین کننده صلح و ثبات جهانی/ بعثت رحمتی برای جهانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، "محی الدین یاسین" طی سخنانی در مراسم اختتامیه کنفرانس جنبش جهانی میانه روی در کوالالامپور ضمن قدردانی از نخست وزیر این کشور ، مقامات و نمایندگان کشورهای دیگر برای برپایی این کنفرانس، اهمیت و ضرورت ترویج میانه روی در جهان امروز را تشریح کرد.

وی به زمینه های تاریخی و لزوم توجه به میانه روی و اعتدال اشاره کرد و گفت: با پایان جنگ سرد تصور دشمنی جهان اسلام و غرب با وقوع جنگ خلیج فارس، اتفاقات بوسنی و هرزه گوین و حوادث یازده سپتامبر در اذهان عمومی ریشه گرفت.

معاون نخست وزیر مالزی افزود: به ویژه پس از حوادث تلخ یازده سپتامبر، اسلام هراسی در غرب شدت گرفت و فعالیت های تروریستی اسامه بن لادن و گروه طالبان تصویری ستیزه جو و تهدید کننده از اسلام در غرب شکل گرفت.

وی ضمن اشاره به نقش تروریستها و ستیزه جویان از گروههای اقلیت مسلمان در اسلام هراسی در غرب، تصریح کرد: این حوادث صدای میانه روهای صلح طلب مسلمان را در دنیای امروز تحت الشعاع قرار داده است.

محی الدین یاسین در ادامه سخنانش با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، به تعالیم اسلامی در زمینه تساهل و تسامح پرداخت و گفت: تعریف قرآن از جامعه اسلامی "امةً وسطاً" است و هدف از بعثت پیامبر اسلام رحمت برای جهانیان است.

وی در ادامه به مالزی به عنوان یک الگو برای تساهل و تسامح اسلامی اشاره کرد و گفت: موفقیت مالزی مدیون تفاهم متقابل، احترام به ادیان و عقاید دیگران و صلح طلبی است.

معاون نخست وزیر مالزی در ادامه به تصمیم دولت مالزی به گسترش تساهل و تسامح در جهان اشاره کرد و گفت: از طریق آموزش و آگاه کردن توده ها می توان ارزش میانه روی را به جهانیان شناساند.

در مراسم اختتامیه این کنفرانس از کتاب "صدای اعتدال اسلامی از دنیای مالاییها" تالیف "کمال حسن" استاد دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی رونمایی شد.

کنفرانس بین المللی"جنبش جهانی میانه روی" صبح روز سه شنبه با سخنرانی نخست وزیر مالزی وبا حضور اساتید ، اندیشمندان ، محققین ، سفیر جمهوری اسلامی ایران و رایزن فرهنگی کشورمان گشایش یافت.

350 نماینده از 50 کشور به همت دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی با هدف ترغیب برای تساهل ، تسامح و صلح در این کنفرانس حضور داشتند و 50 سخنران در رشته های تخصصی مختلف در این نشست سخنرانی کردند.

این نشست 3 روزه با سخنرانی معاون نخست وزیر مالزی روز پنجشنبه رسما به کار خود پایان داد.

