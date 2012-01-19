تشکیل مجلس متکی بر آرا مردم منجر به وضع قوانین مطابق با مصالح نظام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خضر کاک درویشی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد دهه فجر مهاباد با اشاره به جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام، افزود: قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین از وظایف اصلی نمایندگان در مجلس بوده که با تشکیل مجلس قوی و متکی بر آرای مردم میتوان در وضع قوانین منطبق با مصالح نظام مشارکت فعال داشت.

وی ضمن تاکید بر لزوم توجه ویژه کاندیداها، اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت و مردم به رهنمودهای مقام معظم رهبری در 19 دیماه سالجاری در خصوص انتخابات، گفت: با توجه به هجمه تبلیغات دشمنان نظام با هدف خدشه وارد کردن به انتخابات و ارائه سیاه نمایی، باید با تلاش و از خود گذشتگی و با برگزاری انتخابات سالم زمینه یاس و نا امیدی دشمنان و ادامه مسیر توسعه و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم کنیم.

معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار مهاباد ایام الله دهه فجر را بهترین فرصت برای تشویق مردم جهت حضور آگاهانه و حداکثری در پای صندوقهای رای دانست و بیان داشت: دهه فجر انقلاب اسلامی طلوع اسلام و خود باوری مردم ایران قلمداد می شود.

کاک درویشی با بیان اینکه دشمن در برابر پیشرفتهای علمی و هسته ای کشور دست به اقدام های مذبوحانه و ترور دانشمندان هسته ایران می کند، اظهار داشت: دشمن و استکبار جهانی تحمل پیروزی و پیشرفت ایران و تاثیرگذاری اهداف و آرمانهای آن در بیم مردم کشورهای منطقه را ندارد.

وی با اشاره به اینکه ترور دانشمندان هسته ای کشور، نه تنها کوچکترین خللی در عزم و اراده ملت ایران ایجاد نکرده بلکه عزم و اراده جوانان ایرانی را راسخ تر می کند، ادامه داد: انقلاب اسلامی تغییرات عمیقی در خاورمیانه و جهان اسلام ایجاد کرده بطوریکه همه کارشناسان و صاحب نظران نیز بر این موضوع اذعان دارند.