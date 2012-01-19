37 میلیون تومان برای خرید قرآن کریم هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کاروند صبح پنجشنبه در آستانه فرا رسیدن هفته وقف در جمع خبرنگاران گفت: اولین واقف در اسلام، حضرت معصومه (س) بوده است و ایشان را باید به نوعی مروج این سنت پسندیده دانست.

رئیس اداره اوقاف ناحیه یک شهرستان کرمانشاه گفت: 70 موقوفه با هزار رقبه در شهرستان کرمانشاه داریم و باید گفت که موقوفه 22 بهمن و تپه فتحعلی خان از مهمترین موقوفه های کرمانشاه با بیش از 7 هزار رقبه هستند.

کاروند با اشاره به نحوه هزینه کردن درآمد این موقوفات، تصریح کرد: بیش از 37 میلیون تومان از محل درآمدهای رقبه حاج شهبازخان کرمانشاه برای خرید قرآن کریم، هزینه شده است.

وی گفت: دایر کردن کلاسهای آموزش قرآن کریم، آموزش متولیان موقوفات، برگزاری طرح نشاط معنوی در تابستان با شرکت بالغ بر هزار نفر، راه اندازی مراکز فرهنگی و قرآنی در دو بقعه متبرکه و توسعه این برنامه در تمام بقاع متبرکه در آینده از مهمترین برنامه های اجرا شده توسط این اداره بوده است.

کاروند در پایان توجه ویژه اصحاب رسانه به وقف را خواستار شد و گفت: رسانه ها نقش بزرگی در ترویج فرهنگ وقف دارند و امیدوارم در این خصوص تلاش بیشتری داشته باشند.

