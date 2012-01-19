ابلاغیه جدید بانک مرکزی برای ساماندهی ارز در دست اشخاص

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در ابلاغیه ای خطاب به بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: بانک‌ها مجاز هستند در صورت اظهار ارز به هر میزان توسط اشخاص، با احراز هویت و ثبت دقیق و کامل اطلاعات متقاضی به یکی از طرق ذیل اقدام نماید.

خرید ارز به نرخ بازار فرعی و فروش آن جهت مصارف ارزی آن بانک در چارچوب مجموعه مقررات ارزی به نرخ مزبور و افتتاح حساب ارزی که در صورت انجام این کار، بانک‌ها مکلفند ضمن اجتناب از اخذ هرگونه تعهد مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدورات و یا پرداخت معادل ریالی آن در صورت تقاضای برداشت اصل سپرده از حساب ارزی نسبت به پرداخت عین ارز به متقاضی اقدام نماید.

همچنین در تبصره آمده است: سود متعلقه به حساب های ارزی مزبور در سررسید به صورت ارزی و قبل از سررسید به صورت ریالی و به نرخ بازار فرعی قابل پرداخت است.

کلیه حساب های ارزی مفتوحه تا قبل از صدور این بخشنامه مشمول ضوابط مندرج در قسمت "ج" از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بوده و تمدید سررسید حساب های ارزی قبلی تابع مقررات جدید و با رعایت تبصره این بخشنامه امکان پذیر خواهد بود.