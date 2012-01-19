نخستین مدرسه هوشمند در نیر راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عین الله یوسفی سادات ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح این مدسه اظهار داشت: برای تجهیز و راه اندازی سامانه هوشمند این مدرسه بیش از 150 میلیون ریال هزینه شده است.

وی استفاده از روشهای نوین در تدریس و ایجاد انگیزه یادگیری در دانش آموزان را از مهمترین اهداف ایجاد مدارس و کلاسهای هوشمند عنوان کرد.



مدیر آموزش و پرورش نیر با بیان اینکه تلاش می شود تعداد این مدارس تا پایان سال جاری افزایش یابد، خواستار تکمیل طرحهای و پروژه های نیمه تمام مدارس در شهرستان نیر شد و ابراز امیدواری کرد این طرحها تا دهه فجر به اتمام برسد.



مدارس نیر با مشکل کیفی رو برو هستند

در این جلسه فرماندار نیر هم با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش در توسعه همه جانبه ابراز داشت: متاسفانه مدارس این شهرستان به لحاظ کیفیت با مشکل جدی رو برو بوده و برخی از آنها غیر قابل استفاده هستند.



سید حمید عباداللهی با بیان اینکه باید با نگرش جدید برای نوسازی و تعمیرات مدارس این شهرستان اقدام شود، یادآور شد: به دلیل توریستی بودن و حضور جمع کثیری از مسافران و میهمانان فرهنگی در منطقه باید در ساخت فضای رفاهی و خدماتی بیشتر تلاش شود.



وی همچنین از اجرای 11 طرح عمرانی آموزش در شهرستان نیر خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد دو طرح آموزشی در طی جشنهای دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

