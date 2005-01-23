موقعيت سايپا درجدول اجازه نداد درتيم ملي نماينده داشته باشيم

مهدي هاشمي نسب مدافع تيم فوتبال سايپا با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: جايگاه فعلي به هيچ وجه متناسب با تيم جوان وجوياي نام سايپا نيست ومطمئن باشيد درنيم فصل دوم موقعيت خود را دربين تيمهاي بالاي جدول بدست خواهيم آورد.

هاشمي نسب اظهارداشت: وقفه بوجود آمده درليگ بهترين فرصت است تا تيم ما به بازسازي خودش بپردازد ونتايج دوررفت را تكراركند، هرچند درنيم فصل دوم رقابتها سخت ترخواهد شد ورسيدن به پيروزي آسان بدست نخواهد آمد.

مدافع تيم سايپا درمورد اينكه كم تجربگي بازيكنان جوان سايپا تا چه اندازه دركسب نتايج اخيراين تيم تاثيرگذاربوده است، تصريح كرد: بنظرمن بازيكنان سايپا سال گذشته به اندازه كافي تجربه ديدارهاي ليگ را بدست آوردند ونمي توان آنها را بازيكنان كم تجربه اي دانست، ولي در بازيهاي اخير بخت واقبال با ما يارنبوده وتوپهاي ما با بد شانسي درون دروازه رقبا جاي نگرفته است كه بايد تلاش كنيم دربازيهاي دوربرگشت اين ضعفها را برطرف كنيم.

هاشمي نسب در ادامه به ليست اخير بازيكنان تيم ملي اشاره كرد واظهارداشت: بنظرمن نفرات ديگري هم شايستگي دعوت به تيم ملي را داشتند كه ازدرليست اخيرجايي ندارند. به اعتقاد من حتي ازتيم سايپا هم مي توانست نفراتي به تيم ملي دعوت شود كه جايگاه تيم اين فرصت را ازبعضي بازيكنان ما گرفت. بهرحال من هم مثل تمام مردم ايران آرزومي كنم تيم ملي به جام جهاني راه پيدا كند، چرا كه تيم ما به حق شايستگي حضوردرجمع بهترينهاي فوتبال دنيا را دارد.

مدافع سابق تيم ملي درمورد انتقادهايي كه نسبت به خط دفاع تيم ملي مطرح مي شود، گفت: انتقاد هميشه وجود دارد، ولي به نظر من نفراتي كه درحال حاضردرتيم ملي حضوردارند، جزو بهترين هاي فوتبال ايران هستند وبرانكوبا هماهنگي بيشتربين اين نفرات مي تواند بهترين خط دفاع آسيا را داشته باشد.