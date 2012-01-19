شاهرود قطب کشاورزی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بندر آبادی پنج شنبه در شورای کشاورزی شهرستان شاهرود که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد افزود: شهرستان شاهرود حدود 48 درصد محصولات باغی و50 درصد محصولات کشاورزی و36 درصد دام استان سمنان را تولید می کند.

وی با انتقاد از کمبود اعتبارات در بخش کشاورزی اظهار داشت: سیاست های دولت بالا بردن توانمندی فردی و تخصصی بهره برداران بخش کشاورزی در همه زمینه ها است که می توان به تغییر در سیستم های آبیاری و ایجاد مجتمع های دامداری و گلخانه ای اشاره کرد.

بررسی نحوه بهره برداری از مجتمع های تولیدی دامی و گلخانه ای، روند اجرایی شدن شبکه های سه و چهار آبیاری سدهای کالپوش و مجن و همچنین بررسی روند اجرایی مصوبات سفر استاندار به بخش ها و دهستان های شهرستان از جمله موارد دستور کار این جلسه بود.

بیمه محصولات کشاورزی و اجرای طرح عرضه مستقیم محصولات کشاورزی از دیگر مواردی بود که در جلسه شورای کشاورزی شهرستان شاهرود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.