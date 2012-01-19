نهادینه شدن نقشه راه در علوم انسانی نباید شتاب زده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب صلاحی ظهر پنجشنبه در اولین نشست کارگروه های تخصصی تحول علوم انسانی که با حضور استادان بسیجی کشور در قشم در حل برگزاری است، بیان داشت: برای تدوین و نهادینه شدن این نقشه راه نه باید شتاب زده عمل کرد و نه آن قدر فاصله رسیدن به هدف مورد نیاز فاصله را بعید بدانیم که امکان نداشته باشد.

صلاحی گفت: تدوین نقشه راه برای تحول در علوم انسانی طی یک زمان معقول 30- 20 کاملا ضروری است.

وی در ادامه بیان داشت: به دنبال این هستیم که استادان را در حوزه های تخصصی علوم انسانی ساماندهی کنیم تا نسبت به علوم انسانی فعلی کشور در جهان نقد عالمانه ای صورت بگیرد.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور افزود: در بحث تحول علوم انسانی منابع و آموزه های ما حرف های زیادی برای گفتن دارند و این بحث نیاز به تدوین نقشه راهی دارد که در یک فرآیند معقول 30- 20 ساله عملیاتی شود.

صلاحی کفت: با کمک به این بحث که یکی از اولویت نظام است، به سهم خود در تدوین این نقشه راه و طراحی آن در شورای تحول علوم انسانی بسیج اساتید در یک فرآیند معقولی تلاش می کنیم.

وی طراحی و تدوین الگوی اسلامی پیشرفت را مرحله بعدی کار در تحول علوم انسانی یاد کرد و اظهار داشت: در این الگو معماری کار، دست خود استادان و صاحبنظران علوم انسانی در دانشگاههاست و حرکتی هم که شروع شده است حرکت منسجمی است؛ بنابراین با مطالعه و بدون عجله و در عین حال تلاش برای برداشتن قدم های بعدی در سایر استان ها با برگزاری همایش های مختلف این کار میسر خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور ضمن تاکید بر شکل گیری یک کار گروهی و اساسی در مجموعه مسئولان دانشگاهها و نهادهای اجرایی تصریح کرد: این مجموعه ها باید خودشان نقشه راهی تدوین کنند و در یک شورای راهبردی این کار دنبال شود.

وی با اظهار تاسف از اینکه علوم انسانی امروز در دنیا پایه تسلط غرب شده است، عنوان کرد: با گستره علمی و منابع ما در بحث تحول علوم انسانی باید تلاش کنیم به یک مرجعیت جهانی برسیم و تحقق این هدف نیز محتاج تشکیل دانشگاه اسلامی است.

صلاحی گفت: اگر با این دیدگاه که رسیدن به تولید علم و تحول در علوم انسانی برای شکل گیری یک تمدن جدید بدون به کار بستن آموزه های اسلامی است، حرکت کنیم، مسلما نتیجه ای نخواهد داشت و کاری بیهوده است.

رئیس سازمان بسیج اساتید بیان کرد: برای این بحث نیازمند استفاده از دیدگاه های دانشمندان و استادان برجسته کشورهای اسلامی و حتی نظریه پردازان غربی نیز هستیم؛ براین اساس بسیج اساتید به عنوان کمک کننده این هدف در بدنه علمی بسترهایی خوبی را می تواند فراهم کند.