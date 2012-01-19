آغاز به کار کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان های تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نخستین جلسه شورای اخلاق، حضور دانشجویان PhD اخلاق پزشکی در کمیته های بیمارستانی را موجب فعال تر شدن این کمیته ها دانست.

محمد پور به ارائه گزارشی از کمیته های مختلف بیمارستانی از جمله کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان های مختلف پرداخت و گفت: کمیته های بیمارستانی به جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه ریزی، سازماندهی، و هماهنگی فعالیتهای بیمارستانی و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال همه پرسنل، کمیته ها و شوراهای بیمارستانی تشکیل می شوند و میان دیدگاه های روسا و مدیران، کادر درمانی، مدیریت وسایر گروههای اصلی (در داخل و در خارج بیمارستان) تعادل برقرار می کنند.

وی با بیان اینکه ارتباط معنی داری میان برگزاری منظم کمیته ها و میانگین نفرات شرکت کننده در این جلسات وجود دارد، تصریح کرد: بر اساس آمار، بیمارستان هایی که در حاکمیت بالینی رتبه های برتر را کسب نموده اند از لحاظ تعداد جلسات و میانگین نفرات شرکت کننده در آن نیز بیشترین آمارها را به خود اختصاص داده اند.

محمد پور به کمیته اخلاق بیمارستان ها اشاره کرد و گفت: این کمیته جهت ارائه رهیافتهای لازم در زمینه نحوه استفاده مطلوب از یافته های علوم تجربی و امکانات تشخیصی درمانی و مراعات ارزشهای متعالی اسلامی در امور پزشکی تشکیل می شود و زمینه ساز اعتماد متقابل بین جامعه پزشکی و مردم و مراجعین به بیمارستان است.

وی با بیان اینکه بیشترین درصد تشکیل کمیته بیمارستانی اخلاق 100 درصد و کمترین آن 17 درصد ارزیابی شده است افزود: کمیته اخلاق پزشکی موجب هماهنگی و پیگیری اجرای استانداردهای حقوق گیرندگان خدمت می شود.

محمد پور، درک چگونگی تعامل اجزای یک سیستم را موجب بهبود فعالیت آن سیستم دانست و خاطر نشان کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص شد که کمیته های اخلاق بیمارستان ها به خوبی جلسات دیگر برگزار نمی شوند از این رو پیشنهاد شد تا به منظور ایجاد پویایی بیشتر، دانشجویان PhD اخلاق پزشکی جزء ترکیبات کمیته های بیمارستانی قرار گیرند.